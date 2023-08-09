ЗСУ висадили десант на лівобережжі Херсонщини, Куп'янськ тримаємо: карта фронту 9 серпня

Упродовж останньої доби на фронті відбулось понад 30 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

24 Канал аналізує зведення Генштабу, звіт Інституту вивчення війни (ISW), а також карту бойових дій від Deepstete станом на 9 серпня та розповідаємо, як змінилась ситуація на фронті за добу.

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Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетних та 53 авіаційних ударів, а також здійснив 86 обстрілів з РСЗВ по позиціям наших військ та населеним пунктам.

Ситуація на Сході

українські військові продовжують тримати оборону: відбили атаки противника в районі Синьківка Харківської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Синьківки, Котлярівки Харківської та Новоселівського Луганської областей. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Дворічна, Кучерівка, Куп'янськ, Кислівка, Берестове Харківської області.

Зауважимо, що вчора позиції на цьому напрямку відвідав командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський, разом із командирами він обговорив оперативні рішення. Наразі це один із найскладніших напрямків.

ЗСУ відбили атаки в районі Синьківка, Куп'янський напрямок: карта

напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Тернів, Серебрянки, Спірного, Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника на околицях Кліщіївки та в районі Зайцевого Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пінктів Краматорськ, Маркове, Кліщіївка, Північне та Нью-Йорк Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Часів Яр, Предтечине, Біла Гора, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

Ситуація на Півдні

ЗСУ форсували Дніпро

напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника українські захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Новокалинове, Авдіївка та Сєверне Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Сєверного та Первомайського Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Авдіївка, Тоненьке, Соловйове, Первомайське, Карлівка Донецької області.у напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівка Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Красногорівка, Гостре, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.напрямку противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Времівка, Благодатне, Старомайорське Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Старомайорське Донецької області та Левадне Запорізької області.напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Рівнопіль, Новодарівка, Ольгівське, П’ятихатки, Лобкове, Кам’янаське Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

В звіті ISW ідеться, що українським військам вдалося висадити десант біля села Козачі Лагері на окупованому лівому березі Херсонської області, скориставшись послабленням російської оборони в цьому районі.

Зазначають, що незрозуміло, чи вдалося українським військам встановили тривалу присутність на цій ділянці. У ранковому зведенні Генштабу про це згадок немає.

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На Херсонському напрямку ворог здійснив авіаційні удари в районі Ольгівки Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Михайлівка, Зміївка, Ольгівка, Микілське, Велетенське Херсонської області та місто Херсон, а також Куцуруб, Очаків Миколаївської області.

Де розташоване село Козачі Лагері: карта

Українська авіація за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, пʼять артилерійських засобів на вогневих позиціях, склад боєприпасів та дві станції РЕБпротивника.