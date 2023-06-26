Провальний наступ ворога одразу на 5 напрямках: карта бойових дій на 26 червня

Українські військові вже 488 добу повномасштабної війни боронять рідну землю від російського агресора. Наші воїни продовжують наступальні операції для деокупації всіх територій. Росіяни намагаються наступати на Сході, однак, без успіху.

Загарбники зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках. Упродовж доби там відбулось 36 бойових зіткнень. Про ситуацію на фронті інформує 24 Канал.

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Яка ситуація на різних напрямках фронту

Нанапрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Наокупанти завдали авіаційного удару біля Зеленого Харківської області. Також ворог з мінометів та артилерії обстріляв населені пункти Грем'ячка, Тимоновичі Чернігівської області; Ходине, Малушине, Козаче, Ворожба, Іскрисківщина, Павлівка, Катеринівка Сумської області, а також Уди, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Красне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Охрімівка, Миколаївка, Нестерне, Бударки, Кругле, Землянки, Вільхуватка, Чугунівка, Григорівка, Одрадне на Харківщині. Нанапрямку противник вів наступальні дії західніше Кривошиївки Луганської області, однак, успіху не мав. Росіяни завдали авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки на Харківщині. З мінометів та артилерії обстріляли Колодязне, Красне Перше, Фиголівку, Новомлинськ, Дворічну, Западне, Масютівку, Кислівку та Берестове Харківської області. На– агресор здійснив наступальні дії в напрямках Веселого та Роздолівки Донецької області, також без успіху. Завдав авіаційних ударів в районах Торського, Діброви, Білогорівки, Званівки та Спірного. Окрім того, з артилерії обстріляв Невське і Білогорівку Луганської області та Торське, Серебрянку, Верхньокам'янське, Спірне і Роздолівку – Донецької. Нанапрямку окупанти також без успіху вели наступальні дії в районах Міньківки, Григорівки та Богданівки Донецької області. Завдали авіаційних ударів біля Хромового та Сухої Балки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка та Нью-Йорк на Донеччині.

Що відбувається на полі бою: дивіться карту

На– ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки, з артилерії обстріляв Бердичі, Авдіївку, Водяне, Карлівку та Первомайське Донецької області. Нанапрямку окупанти проводили наступальні дії в районі Мар'їнки, успіху не мали. Загарбники завдали авіаційного удару біля Красногорівки. Окрім того, з артилерії обстріляли Гостре, Георгіївку та Мар'їнку Донецької області. На– росіяни без успіху здійснили наступальні дії в напрямку Новомихайлівки. Завдали авіаційних ударів біля Пречистівки та Благодатного. Також обстріляли Парасковіївку, Новомихайлівку, Вугледар, Сторожеве, Макарівку, Новосілку та Новопіль Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування українських воїнів. Росія без успіху намагалася відновити втрачене положення в районі Новодарівки.

Окупанти завдали авіаударів в районах Левадного та Новоданилівки Запорізької області. Здійснили артилерійські обстріли близько 30 населених пунктів, серед них: Темирівка, Новодарівка, Левадне, Ольгівське, Малинівка, Зелений Гай, Затишшя, Гуляйполе Запорізької області; Нікополь – Дніпропетровської; Милове, Берислав, Козацьке, Львове, Микільське, Антонівка, Зеленівка, Херсон і Дніпровське на Херсонщині та Очаків Миколаївської області.