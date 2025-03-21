Росіяни просунулися на Курщині та Донеччині: Deep State оновили карту фронту
- Російська армія просунулася на фронті в Курській області та на Донеччині, мавши успіхи біля села Запоріжжя, пише Deep State.
- Площа території, яку контролюють українські військові в Курській області, зменшилася зі 110 до 80 квадратних кілометрів.
Російська армія за останню добу просунулися на фронті. Окупанти мали успіхи у Курській області, а також на Донеччині.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State. Свою мапу аналітики оновили вночі 21 березня.
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Де мав просування ворог за останню добу
У Deep State стверджують, що російські загарбники просунулися біля одного з населених пунктів у Донецькій області. Також окупанти мали успіхи у Курській області, де наші захисники проводять операцію.
Ворог просунувся біля Запоріжжя (Донецька область) та на Курщині,
– пишуть аналітики.
Село Запоріжжя розташоване на Покровському напрямку. Від нього до кордону Донецької та Дніпропетровської області відстань складає близько 8 кілометрів.
Ворог просунувся біля села Запоріжжя у Донецькій області: дивіться на карту
Також окупанти мали успіхи у Курській області. За даними Deep State, площа території, яку контролюють наші військові на 21 березня зменшилася з приблизно 110 квадратних кілометрів до 80.
Росіяни мали успіхи у Курській області: дивіться на карту
До слова, аналітики Deep State в оновленні за 20 березня зазначали, що росіяни просунулись біля Красного Першого, Скудного та Новосілки. Свою увагу окупанти тоді зосереджували на східних напрямках фронту.