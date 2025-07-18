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24 Канал Новини України ЗСУ мали успіх на Покровському напрямку, росіяни – біля Борової: огляд і карти фронту від ISW
18 липня, 07:14
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ЗСУ мали успіх на Покровському напрямку, росіяни – біля Борової: огляд і карти фронту від ISW

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Українські військові досягли успіху на Покровському напрямку в Донецькій області.
  • Російські війська просунулися в напрямку Борової в Харківській області.
  • Бої тривали в Курській, Сумській, Лиманській областях, але без значних просувань з обох сторін.

Російські загарбники мали просування у Харківській області. Водночас українські захисники досягнули успіху на одному з найгарячіших напрямків у Донецькій області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни.

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Як змінився фронт станом на 18 липня?

  • У Курській області продовжувалися бої. Просувань з обох сторін зафіксовано не було.
  • У Сумській області росіяни вели наступальні дії, однак їхнього просування не було зафіксовано.
  • Російська армія наступала на півночі Харківської області, проте підтвердженого прогресу не досягнули. Те саме стосується напрямку Великого Бурлука та Куп'янського напрямку.
  • Російські війська нещодавно просунулися в напрямку Борової. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 17 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Борівської Андріївки.
  • На Лиманському напрямку окупанти також намагалися рухатися, але успіхів у просуваннях не мали.

Ситуація на фронті 18 липня / Карти ISW

  • На Сіверському, Торецькому, а також поблизу Часового Яру тривали бої. Однак просувань ні з боку ЗСУ, ні з боку ворога зафіксовано не було.
  • На Покровському напрямку нещодавно просунулися українські військові. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 16 липня, свідчать, що українські війська нещодавно просунулися на південний схід Новоекономічного.
  • Наступальні операції ворога тривали на Новопавлівському напрямку та біля Великої Новосілки. Але змін у лінії фронту зафіксовано не було.
  • Ні українська, ні російська сторона не повідомляли про наземну активність у напрямку Гуляйполя 17 липня.
  • На заході Запорізької області та на Херсонському напрямку окупанти також намагалися рухатися. Жодних просувань у ворога там не було.

Отже, підсумовуючи, можна зробити висновок, що ЗСУ мали успіхи на Покровському напрямку у Донецькій області. Водночас ворог просунувся біля Борової у Харківській області.