Просунулися обидві сторони: карта фронту від ISW

26 березня, 09:13
Сергій Попович
Основні тези
  • Російські сили продовжували наступ у кількох напрямках, але без значних успіхів, зокрема на півночі Сумської області та Харківщини.
  • Українські війська зафіксували просування у районі Костянтинівки, Іванопілля та Ступочок, тоді як російські війська мали незначний успіх на Гуляйпільському напрямку.

За минулу добу і українські, і російські сили просунулися на певних напрямках фронту. Росіяни атакують практично усюди.

Про це повідомляє ISW (Інститут вивчення війни).

Дивіться також Росія змушена кидати мобілізованих у бої, поки ЗСУ зривають їхні плани на наступ, – ISW 

Що відбувалося на фронті останню добу?

  • 25 березня російські війська продовжували наступ на півночі Сумської області, однак без будь-яких результатів.
  • На півночі Харківщини також тривали бойові дії без підтвердженого просування противника. Водночас українські сили розширюють так звану "kill-зону", ускладнюючи росіянам можливість підходу до лінії атаки – їм доводиться долати до 10 кілометрів пішки перед штурмами.
  • На Великобурлуцькому напрямку протягом доби наземної активності не зафіксовано.
  • Без змін ситуація і на Куп’янському та Боровському напрямках – атаки ворога тривали, але безуспішно.
  • Російські сили нещодавно частково просунулися на Слов'янському напрямку. Невеликі російські піхотні групи проникли із Зарічного до Лиману.
  • Українські підрозділи продовжують наступальні дії у районі Костянтинівки та Дружківки. За геолокаційними даними, зафіксовано просування в районі Костянтинівки, Іванопілля та Ступочок.
  • На напрямку Добропілля російські атаки не дали результату.
  • Така ж ситуація і на Покровському напрямку, де противник активно підтягує резерви та формує штурмові групи чисельністю до 15 – 20 військових.
  • Бої тривали і в районі Новопавлівки та прилеглих населених пунктів – без змін лінії фронту.
  • На Олександрівському напрямку російські сили також не досягли успіху.
  • Водночас на Гуляйпільському напрямку зафіксовано незначне просування російських військ у районі Мирного.
  • У Запорізькій області противник продовжував атаки, однак безрезультатно.
  • На Херсонському напрямку російські війська здійснювали обмежені штурми поблизу Антонівського мосту, але просування не мали.

Карти фронту від ISW

Росія готується до весняного наступу

  • За словами Сирського, окупанти інтенсивніше наступали протягом чотирьох діб, з 17 до 20 березня. Було зафіксовано 619 атак. Російське командування намагається підтягнути нові сили та розраховує на погіршення погодних умов.

  • В ISW зазначили, що Росія почала весняно-літні наступальні дії, значно збільшивши кількість механізованих та моторизованих штурмів на різних ділянках фронту.