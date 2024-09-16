The Times опублікувало карту об'єктів Росії, до яких можуть дістати ракети Storm Shadow

Іноземні журналісти вже створили карту об'єктів, яких можуть досягнути британські ракети Storm Shadow. Адже раніше ЗМІ писали, що Британія дозволить Україні використовувати Storm Shadow для ударів по Росії.

Буквально 15 вересня британський прем'єр Кір Стармер заявив, що остаточне рішення щодо застосування ракет Storm Shadow по цілях в Росії ще не ухвалили. Адже можливий подальший розвиток подій обговорюватимуть на засіданні Генеральної Асамблеї ООН наприкінці вересня.

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Що зображено на карті The Times

Іноземне видання зауважило, що у радіус дії Storm Shadow потрапили:

14 аеродромів та аеропортів,

один нафтопереробний завод,

штаб Південного військового округу в Ростові-на-Дону.



Карта об'єктів в досяжності Storm Shadow /карта The Times

До речі, радіус дії ракет Storm Shadow – 250 кілометрів.



Радіус дії ракет Storm Shadow

До речі, Володимир Зеленський заявив, що Росія переміщує свої військові об'єкти, в тому числі літаки, вглиб території Росії, готуючись до появи в Україні західних видів озброєння та дозволу застосовувати їх на дальню відстань.

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За словами президента України, углиб країни росіяни вже все перекидають через зволікання партнерів.