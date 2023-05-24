Південна Осетія, Калінінград, Курили: DeepState оновив карту окупованих Росією територій

Команда DeepStateUA оновила картку окупованих Росією територій. Позначили не лише українські області, а й регіони Грузії, Японії та інші.

Червоним на карті позначили Курильські острови, які Росія вважає своїми, хоча всі розуміють, що це територія Японії.

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Слід зазначити, що у 2023 році прем'єр-міністр Фуміо Кісіда висловився за повернення чотирьох островів, що утримує Росія.



Окуповані Курили / Карта DeepState

Окуповані частини Росії

Крім того, окупованою територією відзначили Калінінградську область. 78 років тому цей регіон увійшов до складу територій СРСР. Це колишня частина історичної області Східної Пруссії з містом Кенігсберг. Регіон віддалений від основної частини Росії. Саме розташування Калінінграду відображає загарбницькі апетити Росії.



Калінінград та Карелія / Карта DeepState

Абхазія та Південна Осетія, що теж "почервоніли" на карті – це окуповані Росією території Грузії. Москва загарбала їх під час війни у 2008 році. Хоч регіони й оголосили себе "незалежними", вони залишаються повністю підконтрольними та залежними від Росії. Так звану "незалежність" цих республік визнають лише чотири держави-члени ООН. Фактично це аналог псевдореспублік на Донбасі.

Абхазія та Південна Осетія / Карта DeepState

Також на карті зазначили Карелію – провінцію Фінляндії, частину якої після поразки у Зимовій війні 1939–40 років (Радянсько-фінській війні) Фінляндія передала СРСР. Окупованими територіями також є частинки Латвії та Естонії, які Радянський Союз забрав у 1939 році за результатами пакту Молтова-Рібентроппа.