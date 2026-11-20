У мережі оприлюднили орієнтовну карту руху російських повітряних цілей, які перебували в повітряному просторі України протягом ночі. На ній позначено маршрути крилатих ракет "Калібр" і Х-101, балістичних ракет, а також реактивних безпілотників.

За даними моніторингового ресурсу Monitoring War, карта відображає основні напрямки руху цілей. Водночас на ній можуть бути не позначені окремі місця атак через брак інформації. Поодинокі маршрути також не відображали.

Карта руху повітряних цілей



Візуалізація ворожої комбінованої атаки по Україні/ monitorwar

Нагадаємо, внаслідок масованої російської атаки 20 листопада в Україні виникли проблеми з електропостачанням. Зокрема, аварійні відключення запровадили у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях. Також екстрені графіки застосували в Києві.