Їдуть коробки, набиті піхотою: військовий повідомив про складну ситуацію на Сході

На Сході України залишається вкрай напружена ситуація. Ворог продовжує атакувати українські позиції на різних відтинках фронту.

Про це 24 Каналу сказав заступник командира роти вогневої підтримки 1 ОШБ імені Да Вінчі Артем Орловський. За даними аналітиків DeepState, окупанти могли просунутися на Донеччині та Луганщині.

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Тактика російських штурмів

На відтинку фронту, де оборону тримає рота вогневої підтримки 1 ОШБ імені Да Вінчі, ворог не перестає атакувати. Втім, протягом кількох останніх днів зменшилася кількість механізованих накатів й масивних механізованих штурмів.

Беруть пару коробочок й відправляють, але коли рухається одна – дві коробочки, то ми більш-менш можемо їх контролювати та задавати вогневого ураження і з ними не виникає великих проблем,

– мовив Орловський.

Проте, коли відправляють масовані механізовані накати й до наших позицій їде від чотирьох й більше коробочок набитих піхотою, то з ними виникає більше складнощів.

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Зазначимо, естонська розвідка повідомила про рекордні втрати росіян на фронті у жовтні 2024 року. Вони становлять 40 тисяч військовослужбовців пораненими та вбитими. Причина втрат – так звані "м'ясні штурми" ворога, завдяки яким він просувається.