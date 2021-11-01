Карта України з понад пів сотні автівок: на Буковині відбувся масовий флешмоб

На Буковині місцеві мешканці влаштували масовий флешмоб. Понад пів сотні автівок виклали на аеродромі карту України.

Флешмоб організували 29 жовтня. Він відбувся на території колишнього аеродрому, що у селищі Лужани Чернівецького району.

До теми Facebook заблокував відео "Батько наш – Бандера" хорової капели "Дударик"

На Буковині виклали карту України

Флешмоб організували Чернівецька міська, Чернівецька районна ради та Мамаївська сільська рада.

Це було непросто, але ми це зробили! Дякуємо всім причетним!,

– написав Попеску.

Видання Кіцмань.city розповіло, як відбувався захід. Зокрема:

на тверде покриття аеродрому нанесли розмітку;

автомобілі розміщували за схемою;

автомобілі розміщували за схемою; поряд водії та пасажири автівок стали у формі літер UA.

Коли почало сутеніти, в автомобілів увімкнули фари, а люди тримали в руках мобільні телефори із ліхтариками,

– розповіло видання.

Все дійство знімали з дрона. До дійства залучили орієнтовно 63 автівки.

На Буковині з автівок виклали контур карти України: дивіться відео

На Буковині автомобілі виклали контур карти України / Фото Олега Попеску

Коротко про останні флешмоби в Україні