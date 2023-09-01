Це геніально, – Катков назвав переваги картонних дронів на фронті

Служба безпеки України повідомила, що застосовує картонні дрони проти росіян. Зокрема ними атакували аеродром у Курську. Тоді вдалось пошкодили чотири літаки СУ-30 та один МІГ-29. Схоже, таких випадків тепер значно побільшає.

Співвідношення ціни та якості картонних дронів на дуже високому рівні. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков, додавши, що їхня ціна є не більшою ніж 500 доларів.

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Що відомо про картонні дрони

Якщо ви уявляєте картонний дрон, як буквально дрон, зроблений із картону, – то ви не помиляєтесь. Звісно, картон відповідно обробляють, аби він, зокрема, був водостійким.

В таких дронах можуть використовувати навіть гумові резинки замість металевих тяг.

Це геніально. Найімовірніше, це дрони-камікадзе. Формула будь-якого подібного літако-снаряду проста: що дешевше – то краще. Треба справді економити, бо він призначений лише для одного польоту,

– зауважив Олег Катков.

Очевидно, що такий дрон не зрівняється із, наприклад, крилатою ракетою. Але й сума його виготовлення у сотні тисяч разів менша, ніж у такої ракети. Картонний дрон може коштувати приблизно 500 доларів.

"Чому картон? Тому що це дуже доступний матеріал і для дрона-камікадзе немає потреби здійснювати 100 зльотів та посадок. Один єдиний політ у житті, який має завершитись влученням в ціль. А через масовість такі літако-снаряди і стають гейм-ченджерами на полі бою", – підкреслив військовий експерт.

Тут також доцільно навести приклад FPV-дронів у порівнянні з протитанковою керованою ракетою. Ефективність таких дронів дещо менша ніж ПТРК, однак різниця в ціні є колосальною.

Дрони змінюють ситуацію на фронті

Крім того, FPV-дрони буквально зараз змінюють поле бою. Нещодавно опублікували відео знищення FPV-дроном зенітно-ракетний комплекс "ТОР". Окрім того, що це дорога установка, вартістю якої близько 25 мільйонів доларів, є й інша вигода.

"ТОР" створювали задля безпеки армійських підрозділів, їх позицій від штурмової авіації та ударних вертольотів, крилатих ракет. Він це забезпечував. Але його стало можливо уразити не шляхом спеціальної авіаційної операції. Тепер боєць на мінімально тактичному рівні розв'язує задачу, для якої раніше залучали винищувачі,

– наголосив Катков.

Тобто дрони відкривають інший масштаб виконання завдань – із загальновійськового просто на рівні відділення.

Олег Катков про картонні дрони: дивіться відео

Як дрони допомагають нищити ворога