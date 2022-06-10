"Кар'єра" Лукашенка закінчиться одразу після Путіна, – Калиновський
Російський та білоруський диктатори досі начебто вдають із себе хороших друзів і союзників. Проте "політкар'єра" Олександра Лукашенка може різко змінитись, коли Росія програє у війні з Україною.
Про це 24 каналу розповів білоруський журналіст Валерій Калиновський. За його словами, "кар'єра" самопроголошеного президента Білорусі закінчиться одразу ж після глави Кремля.
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Білорусь повертається у сталінські часи через Путіна, – журналіст
Журналіст із Білорусі впевнений у тому, що Лукашенко таки постарається уникнути своєї відповідальності у повномасштабній війні Росії проти України. Мовляв, казатиме, що його до останнього примушували на вторгнення на українську територію, але він ж не пішов на наступ.
Білоруський диктатор може цинічно заявляти, що російські війська самі зробили "прохідний двір" у Білорусі, а він нічого не міг зробити, припустив Калиновський. Адже йому та його сім'ї нібито загрожували, а всю Білорусь узагалі захопити.
Він знайде можливість щось балакати на цю тему, але думаю, що все-таки скінчиться і "політична кар'єра" Лукашенка дуже швидко піде після Путіна,
– наголосив він.
Білоруський журналіст додав, що ще з 2020 року всім уже було очевидно те, що саме Путін й утримує білоруського диктатора і фактично терористичний режим проти білоруського народу, який створили у білоруській державі.
"Тисячі політв'язнів перебувають у в'язницях кожного дня. Політичні вироки в абсолютно закритих судах. Діють як "сталінські трійки". Білорусь під керівництвом Лукашенка повертається у сталінські часи. Завдяки підтримці Путіна", – висловився Калиновський.Зауважте! Білоруський дипломат Павло Латушко вважає, що очільник Кремля незадоволений діями Лукашенка на тлі війни в Україні. Мовляв, Путіну недостатньо того, що робить самопроголошений президент.
Він додав, що наразі у самопроголошеного президента Білорусі немає іншого способу, окрім російського президента, як утриматись на президентському кріслі. Наразі ж, зазначив журналіст, усе залежить від того, як "розгортатимуться політичні події перш за все в Україні".
Білоруський журналіст про те, як закінчиться президентство Лукашенка: дивіться відео 24 каналу
Загроза вторгнення з боку Білорусі: що зараз відомо
- Білорусь офіційно не бере участь у війні Росії проти України, однак дуже активно допомагає російським загарбникам, виступаючи плацдармом для окупантів.
- Саме на території Білорусі розмістились війська Росії, які 24 лютого напали на Україну. Також на білоруську територію й відступали окупанти, коли мали поразки у боях за Київ. Ба більше, саме з території Білорусі досі продовжуються ракетні удари по містах та селах України.
- Про те, що Путін таки дотисне Лукашенка і його війська приєднаються до війни в Україні мовилось ще із самого початку вторгнення російських військових на українську державу. Проте досі цього не сталося. Хоч провокації й загрози існують регулярно.
- Наприклад, зараз у Білорусі активно формують "народне ополчення". Військові збирають місцеве населення у комісаріатах, де роз'яснюють мету створення таких підрозділів.
- Раніше була інформація про те, що білоруський диктатор хоче ледь не вдвічі збільшити свою армію – з 45 до 80 тисяч. Водночас військові експерти впевнені у тому, що це ніяк не вплине на якісь армії Лукашенка.
- Також у білоруській армії хочуть створити ударні угруповання на одному з напрямків. Також перевіряють готовність транспортної інфраструктури до перевезення підрозділів.
Важливо – у Білорусі завершують формування біля українських кордонів: деталі у відео