"Кар'єра" Лукашенка закінчиться одразу після Путіна, – Калиновський

Російський та білоруський диктатори досі начебто вдають із себе хороших друзів і союзників. Проте "політкар'єра" Олександра Лукашенка може різко змінитись, коли Росія програє у війні з Україною.

Про це 24 каналу розповів білоруський журналіст Валерій Калиновський. За його словами, "кар'єра" самопроголошеного президента Білорусі закінчиться одразу ж після глави Кремля.

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Білорусь повертається у сталінські часи через Путіна, – журналіст

Журналіст із Білорусі впевнений у тому, що Лукашенко таки постарається уникнути своєї відповідальності у повномасштабній війні Росії проти України. Мовляв, казатиме, що його до останнього примушували на вторгнення на українську територію, але він ж не пішов на наступ.

Білоруський диктатор може цинічно заявляти, що російські війська самі зробили "прохідний двір" у Білорусі, а він нічого не міг зробити, припустив Калиновський. Адже йому та його сім'ї нібито загрожували, а всю Білорусь узагалі захопити.

Він знайде можливість щось балакати на цю тему, але думаю, що все-таки скінчиться і "політична кар'єра" Лукашенка дуже швидко піде після Путіна,

– наголосив він.

Білоруський журналіст додав, що ще з 2020 року всім уже було очевидно те, що саме Путін й утримує білоруського диктатора і фактично терористичний режим проти білоруського народу, який створили у білоруській державі.

"Тисячі політв'язнів перебувають у в'язницях кожного дня. Політичні вироки в абсолютно закритих судах. Діють як "сталінські трійки". Білорусь під керівництвом Лукашенка повертається у сталінські часи. Завдяки підтримці Путіна", – висловився Калиновський.

Білоруський дипломат Павло Латушко вважає, що очільник Кремля незадоволений діями Лукашенка на тлі війни в Україні. Мовляв, Путіну недостатньо того , що робить самопроголошений президент.

Він додав, що наразі у самопроголошеного президента Білорусі немає іншого способу, окрім російського президента, як утриматись на президентському кріслі. Наразі ж, зазначив журналіст, усе залежить від того, як "розгортатимуться політичні події перш за все в Україні".

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Загроза вторгнення з боку Білорусі: що зараз відомо

Білорусь офіційно не бере участь у війні Росії проти України, однак дуже активно допомагає російським загарбникам, виступаючи плацдармом для окупантів.

Саме на території Білорусі розмістились війська Росії, які 24 лютого напали на Україну. Також на білоруську територію й відступали окупанти, коли мали поразки у боях за Київ. Ба більше, саме з території Білорусі досі продовжуються ракетні удари по містах та селах України.

Про те, що Путін таки дотисне Лукашенка і його війська приєднаються до війни в Україні мовилось ще із самого початку вторгнення російських військових на українську державу. Проте досі цього не сталося. Хоч провокації й загрози існують регулярно.

Наприклад, зараз у Білорусі активно формують "народне ополчення". Військові збирають місцеве населення у комісаріатах, де роз'яснюють мету створення таких підрозділів.

Раніше була інформація про те, що білоруський диктатор хоче ледь не вдвічі збільшити свою армію – з 45 до 80 тисяч. Водночас військові експерти впевнені у тому, що це ніяк не вплине на якісь армії Лукашенка.

Також у білоруській армії хочуть створити ударні угруповання на одному з напрямків. Також перевіряють готовність транспортної інфраструктури до перевезення підрозділів.

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