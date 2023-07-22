Маленький "нежданчик" для росіян: за яких умов найкраще застосовувати касетні боєприпаси

Збройні Сили отримали касетні боєприпаси від Сполучених Штатів й вже ефективно використовують їх на фронті. Ці снаряди суттєво збільшать втрати російських окупантів.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. Він зауважив, що один касетний снаряд здатний замінити десять основних 155-мм калібру.

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В окупантів побільшає трьохсотих

У касетному боєприпасі розміщено 72 суббоєприпаси – маленькі бомбочки по 200 грамів. Втім, вони здатні завдавати удар у радіусі кількох метрів. У разі попадання на броню суббоєприпаси пропалюють її кумулятивним струменем на глибину до 70 міліметрів.

Одного снаряду вистачає, аби накрити територію радіусом близько 300 метрів. Касетними боєприпасами зазвичай працюють по відкритій місцевості, відкритим позиціям противника, легкій броні й піхоті, що рухається.

Ми з одного боку економимо боєприпаси, а з іншого – відразу накриваємо цілу площу. У росіян немає часу для того, щоб вкритися. Це такий маленький "нежданчик" для росіян, коли прилітає касетний боєприпас,

– сказав військовий експерт.

Від першого снаряду окупанти розуміють, що буде накриватися певна площа, й встигають розсипатися, закопатися, уникнути ударів іншими снарядами. А от коли накривається вся площа одним ударом, вони просто не встигають втекти.

"Як тільки зайдуть касетні боєприпаси вздовж всієї лінії фронту, ми це побачимо. Збільшиться кількість трьохсотих росіян", – зазначив Світан.

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Передача Україні касетних боєприпасів