Захід сильніший за Росію: чому не можна допустити війну на виснаження

США вирішили передати Україні касетні боєприпаси. Президент країни Джо Байден заявив, що це рішення було дуже важким. Він наголосив на їх важливості, адже снарядів постійно не вистачає на полі бою.

Та очевидно, що ці боєприпаси треба для знищення першої лінії оборони ворога. Про це 24 Каналу заявив військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

До теми Касетні снаряди загрожують цивільним? Як на це відповідають у США

"Вибити ворога з першої лінії оборони, забезпечити наше подальше просування із застосування техніки й танків. Тоді вже закріплення на наступних позиціях і вже перехід до фактично ударів по другій лінії оборони. І як наслідок – деокупації Півдня, територій на Сході", – наголосив Мусієнко.

Що означає війна на виснаження для України

За словами Байдена, таке рішення ухвалили через те, що в ЗСУ закінчуються звичайні боєприпаси 155-міліметрів. А в США та союзників їх залишилося не так багато. Тож касетні снаряди – це "перехідний період" доти, поки у країні не зможуть виробляти більше 155-міліметрової артилерії.

Це "привіт" тим, хто дуже часто, і в нас, зокрема, грішить тим, що каже: "Ми можемо увійти у війну на виснаження". Не дай Боже. Для нас війна на виснаження – це означає, що ми не зможемо перемогти,

– вважає військовий експерт.

Тому для України чим більше касетних боєприпасів, масової зброї – тим краще. Усе для того, щоби ЗСУ завдавали вогневого удару по всій глибині фронту.

Для чого ЗСУ касетні боєприпаси: дивіться відео

Треба перевага у боєприпасах

Президент США зазначив, що це рішення далося йому непросто. Тим більше, частина демократичної партії Байдена була проти надання Україні касетних снарядів.

"Уявіть собі: ми перебуваємо в ситуації, коли треба наступати. Коли наступаєш, треба снарядів більше, ніж коли ти в обороні", – додав керівник Центру військово-правових досліджень.

Нині Україна підходить то межі, коли контракти на збільшення виробництва боєприпасів тільки-но підписані й профінансовані у Європі та США. А тим часом запаси, які є, потихеньку вичерпуються.

Командувач британських військ Ентоні Радакін заявляв, що Росія може на рік виробляти приблизно мільйон різних артилерійських снарядів. Тим часом Європейський Союз говорив про те, що до кінця року Україні передадуть ще мільйон боєприпасів. Тобто, виходить нібито паритет. Однак, до цього країна-агресорка мала перевагу у снарядах.

"Тобто, ми маємо вийти в тенденцію, коли в Росії 1 мільйон, а в нас 2 мільйони або 2,5. Тоді ми можемо сказати, що говорять західні аналітики й всі, що контрнаступ може бути пришвидшеним", – зауважив Олександр Мусієнко.

Неприпустимо під час контрнаступу

Війна на виснаження може перейти у позиційну війну. А вона може затягнутися та розтягнутися в часі. Тому Україна постійно і говорить партнерам, щоби їй надавали більше зброї. Усе, щоби не увійти в період, що війна може стати на виснаження.

Захід сильніший за Росію. Це очевидно. Але Заходу потрібна пауза. Ось цей час був для того, щоби підписати контракти, профінансувати, запустити виробництво,

– розповів військовий експерт.

У цей час Україна вичерпувала запаси снарядів, які були на складах. Боєприпаси закінчуються, а ті, що виробляються тими темпами, які є, не встигають поповнювати запаси.

Тому США й ухвалили непросте, але важливе рішення, що треба екстрено передавати касетні боєприпаси. Усе, щоби ЗСУ не дійшли до "снарядного голоду". Це в умовах контрнаступу було б неприпустимим.

Передача касетних снарядів Україні: головне