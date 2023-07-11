З найменшими втратами вибиватимемо ворога, – боєць ЗСУ про касетні боєприпаси від США

Рішення США надати Україні касетні боєприпаси значно посприяє просуванню Сил оборони. Захисники зможуть нищити ворогів у великих масштабах з найменшими втратами для себе.

Про це 24 Каналу сказав командир роти 92 ОМБр Юрій Федоренко. Він наголосив, що Україна використовуватиме касетні боєприпаси, дотримуючись норм ведення війни.

До вашої уваги Україна отримає касетні боєприпаси: чому це важливо та як снаряди допоможуть контрнаступу ЗСУ

"Касетні боєприпаси досить ефективні проти живої сили противника. Сили оборони зможуть з найменшими втратами вибивати ворога і просуватися вперед", – пояснив Федоренко.

Касетні снаряди нищитимуть ворога в нових масштабах: дивіться відео

Що таке касетні боєприпаси

Вид артилерійських або авіаційних снарядів, які містять кілька підривних або підроздільних зарядів – субмуніції. Вони розсипаються по широкій площі під час вибуху, унаслідок чого пошкоджують велику територію, знищують живу силу й техніку, руйнують споруди, створюють перешкоди на полі бою.

Україна дотримується правил ведення війни

"Наша артилерія ніколи не веде вогневого ураження в місці, де потенційно може бути цивільне населення. Інколи ворог цим користується, прикриваючись "живим щитом" – людьми, які тимчасово опинились на окупованих територіях", – зазначив Федоренко.

Так само українські захисники застосовуватимуть касетні боєприпаси. За словами радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана, Україна надала письмові гарантії, що використовуватиме цю зброю лише на полі бою й мінімізує ризики для мирного населення.

Водночас Росія невибірково використовує касетні боєприпаси з першого дня неспровокованої широкомасштабної агресії.

Касетні боєприпаси для України: коротко

Ввечері 7 липня стало відомо, що США вирішили передати Україні касетні боєприпаси. Президент Джо Байден зазначив, що це рішення "було дуже важким".

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що під час застосування касетних боєприпасів Київ керуватиметься певними принципами. Зокрема, Сили оборони використовуватимуть ці боєприпаси лише для звільнення окупованих територій і знищення максимальної кількості російських загарбників, уникаючи міських районів і постійно звітуючи.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк зауважила, що, найімовірніше, Сили оборони застосовуватимуть ці снаряди на відкритих територіях. Так вдасться правильно виставити баланс сил.

2008 року в Ірландії прийняли Конвенцію про касетні боєприпаси, яка забороняє їхнє використання. Її підписали близько 100 країн світу. Проте ні США, ні Україна, ні Росія не долучились до конвенції.