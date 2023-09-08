Додалась бойова міць: що дозволяє ЗСУ так активно нищити артилерію росіян

Щодня українські військові знищують до кількох десятків артилерійських систем ворога. За останні кілька місяців ця тенденція лише закріпилась. У цьому ЗСУ дуже допомогло кілька видів озброєння та боєприпасів.

Не виключенням стали й касетні боєприпаси, яких в Україні незабаром може побільшати. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що вони є надзвичайно ефективною зброєю завдяки унікальному принципу дії.

Читайте також Україна отримає більше касетних боєприпасів: як це вплине на фронт

Як касетні снаряди допомагають ЗСУ

Активному знищенні російської артилерії дуже допомогли контрбатарейні радари разом із самохідними установками 155-го калібру, які раніше поставили наші партнери. Зараз підсилило наших бійців саме касетні снаряди.

Додало бойової міці саме касетна складова. Їх не завжди використовують, але коли це доцільно, касетними боєприпасами накривають частину батареї. Це дає максимальний ефект, тому що підривається вся жива сила та усе залізо на полі бою,

– наголосив Роман Світан.

Особливістю роботи касетних боєприпасів є їхня одномоментна дія, адже вони одразу накривають дуже велику площу.

Україна, крім снарядів 155-го калібру, зокрема завжди запрошує у союзників ракети М26 до HIMARS. Це також касетні снаряди, однак там фактично вдесятеро більше субелементів. При повному залпі – 12 ракет – вона накриває площу у 25 тисяч квадратних кілометрів.

"Нам би вони дуже згодились, особливо при наступальних рухах. Та й в обороні – на тому ж Куп'янському та Донецькому напрямках. Ці касетні боєприпаси стали б "геймченджером" на цьому етапі бойових дій", – підсумував військовий експерт.

Роман Світан про ситуацію на фронті на нову допомогу Україні: дивитись відео

Касетні боєприпаси змінили хід бойових дій на Сході: що відомо