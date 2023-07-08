Касетні боєприпаси від Байдена – підсилення фронту: оперативний огляд від Світана

США оголосили новий пакет військової допомоги, який включає касетні боєприпаси. Джо Байден назвав це "складним" рішенням, однак це очевидне підсилення для ЗСУ на фронті.

Про те, як вони допоможуть нашій армії й не лише про це в щоденному оперативному огляді на 24 Каналі розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. Міністр оборони України вже пояснив, де та за яким принципом будуть використовуватись касетні боєприпаси.

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Набагато краща заміна 155 калібру

Світан зазначив, що в ЗСУ дійсно є проблеми з 155 калібром. Однак це стандартні проблеми війни, де боєприпасів багато не буває. Касетні боєприпаси від США – це не просто заміна цим снарядам, це набагато кращі боєприпаси.

У США їх до 3 мільйонів. Ані ми, ані Росія, ані США не підписували договорів щодо непоширення цих снарядів. Ці боєприпаси можуть пробивати 7 сантиметрів легкої броні. Тобто, фактично вся легкоброньована техніка росіян опиниться під ударом.

Вони точно пришвидшать просування наших військ, зменшать наші втрати. Оскільки в нас, через відсутність авіації, 90% ураження завдає артилерія, то потрібні снаряди. Й ось ці снаряди нам будуть передаватися,

– зауважив військовий експерт.

Просування до Азовського узбережжя

За словами полковника запасу, пріоритетний рух ЗСУ відбувається на межі Донецької та Запорізької областей. Головне завдання нині – дійти до Старомлинівки. Там розташована основна лінія оборони росіян. До того ж, вони вважають, що подолати її ЗСУ не вдасться, а тому за нею відкривається оперативний простір.



ЗСУ треба дійти до Старомлинівки / Скриншот Deep State Map

Далі ж ЗСУ можуть рухатись у трьох напрямках – на Бердянськ, на Маріуполь або просто на Азовське узбережжя. Приблизно за місяць наші війська пройшли половину шляху, а отже до кінця липня, швидше за все, вже будуть сформовані основні напрямки удару.

Оперативний огляд від Світана: дивіться відео

Росіяни чекають удару по Кримському мосту

Окупанти стягнули десантні кораблі до Керчі. Вони хочуть застосовувати їх для перевезення легкових автомобілів з півострова й на нього. Очевидно, що вони чекають удару по мосту. Основний засіб, завдяки якому можна його зруйнувати – це підрив.



Десантні кораблі біля Керчі / Скриншот Deep State Map

До того ж вибухівка в такому випадку перевозиться саме на автомобілях, що рухаються по мосту. Тому на ньому й виникають затори, бо росіяни перевіряють кожен транспортний засіб. Та десантні кораблі не врятують ситуацію. Вони допоможуть розвантажити сам міст хіба на 2%.

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