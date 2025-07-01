Укр Рус
24 Канал Новини України Після ракетно-дронового удару: на Львівщині знайшли смертельно небезпечні касетні боєприпаси
1 липня, 20:40
1

Після ракетно-дронового удару: на Львівщині знайшли смертельно небезпечні касетні боєприпаси

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Після ракетно-дронового удару по Дрогобицькій громаді на місці влучання знаходять касетні боєприпаси.
  • Радіус ураження таких боєприпасів становить до 30 метрів.

Після нещодавнього ракетно-дронового удару по території Дрогобицької громади на місці влучання виявили небезпечні касетні бойові припаси, які є небезпечними для життя.

Вказується, що радіус ураження таких боєприпасів становить до 30 метрів. Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Дрогобицької міської ради.

Дивіться також У мережі пишуть, що "Шахед" впав в історичному центрі Львова: Садовий прокоментував 

На місці обстрілу на Львівщині фіксують касетні боєприпаси

На вигляд це круглі, сірі предмети, можуть бути частково прикриті уламками або ґрунтом. Наголошується, що вони особливо небезпечні в радіусі 30 метрів.

Наразі місце контрольоване відповідними службами та обстежується вибухотехніками. Територію промаркували табличками "Небезпечно міни".

Наголошуємо: категорично заборонено наближатися до промислового об'єкта, який зазнав влучання. Це смертельно небезпечно, 
– звернулися до мешканців в міській раді.

Жителів також закликали:

  • не наближатися до місця обстрілу;
  • не фотографувати і не поширювати місце розташування вибухонебезпечних предметів;
  • не торкатися підозрілих предметів, не копати, не намагатись їх перенести.
  • у разі виявлення підозрілих предметів – одразу телефонувати за номером 102.

В Дрогобицькій міськраді повідомили, що про роботи з розмінування будуть повідомляти додатково. 