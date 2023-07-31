Падіння гелікоптера в Броварах: слідство відкинуло дві версії катастрофи

Слідство щодо авіакатастрофи у Броварах, під час якої загинуло керівництво МВС, відкинуло 2 версії події. Найближчим часом правоохоронці оприлюднять результати досудового розслідування у цій справі.

Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що попередньо слідство відкинуло версії щодо посягання на життя державних діячів і диверсії.

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Чому версії про посягання на життя й диверсію відкинули

Генпрокурор нагадав, що на початку розслідування правоохоронці висунули такі версії:

збиття літального апарата,

конфліктна ситуація на борту судна,

помилка пілота,

технічна несправність судна,

неналежна організація планування польоту,

недотримання правил польотів,

складні погодні умови,

замах на життя державних діячів, включаючи диверсію.

Проте наразі слідчі не знайшли підтвердження версіям щодо посягання на життя та диверсії.

Попередньо можу сказати, що версії, пов’язані з диверсією або посяганням на життя державних діячів, не знайшли свого підтвердження,

– сказав генпрокурор.

Він додав, що найближчим часом правоохоронці оприлюднять остаточні висновки за результатами досудового розслідування у цій справі.

Як проводиться розслідування

Андрій Костін нагадав, що розслідування проводять фахівці з міжвідомчої слідчої групи у складі головних слідчих управлінь ДБР і СБУ. До роботи залучені й представники компанії Airbus Helicopters, Міністерства оборони, Нацполіції та Нацгвардії.

Слідство зібрало всі необхідні технічні документи й наразі завершується проведення необхідних експертиз. Він також повідомив, що французькі партнери з компанії Airbus допомогли провести дешифрування бортових самописців. На основі зібраних даних здійснено 3D-моделювання польоту.

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