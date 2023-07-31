Падіння гелікоптера в Броварах: слідство відкинуло дві версії катастрофи
Джерело:Укрінформ
Слідство щодо авіакатастрофи у Броварах, під час якої загинуло керівництво МВС, відкинуло 2 версії події. Найближчим часом правоохоронці оприлюднять результати досудового розслідування у цій справі.
Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що попередньо слідство відкинуло версії щодо посягання на життя державних діячів і диверсії.
Дивіться також Я багато знаю, – глава МВС про розслідування причин авіакатастрофи в Броварах
Чому версії про посягання на життя й диверсію відкинули
Генпрокурор нагадав, що на початку розслідування правоохоронці висунули такі версії:
- збиття літального апарата,
- конфліктна ситуація на борту судна,
- помилка пілота,
- технічна несправність судна,
- неналежна організація планування польоту,
- недотримання правил польотів,
- складні погодні умови,
- замах на життя державних діячів, включаючи диверсію.
Проте наразі слідчі не знайшли підтвердження версіям щодо посягання на життя та диверсії.
Попередньо можу сказати, що версії, пов’язані з диверсією або посяганням на життя державних діячів, не знайшли свого підтвердження,
– сказав генпрокурор.
Він додав, що найближчим часом правоохоронці оприлюднять остаточні висновки за результатами досудового розслідування у цій справі.
Як проводиться розслідування
Андрій Костін нагадав, що розслідування проводять фахівці з міжвідомчої слідчої групи у складі головних слідчих управлінь ДБР і СБУ. До роботи залучені й представники компанії Airbus Helicopters, Міністерства оборони, Нацполіції та Нацгвардії.
Слідство зібрало всі необхідні технічні документи й наразі завершується проведення необхідних експертиз. Він також повідомив, що французькі партнери з компанії Airbus допомогли провести дешифрування бортових самописців. На основі зібраних даних здійснено 3D-моделювання польоту.
Катастрофа у Броварах: головне
- 18 січня 2023 року гелікоптер, на борту якого перебувало керівництво МВС, розбився у Броварах. Тоді вертоліт перевозив 10 людей і всі вони, на жаль, загинули: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін та державний секретар міністерства Юрій Лубкович, їхні помічники, а також 3 члени екіпажу ДСНС.
- Гелікоптер впав на території дитячого садка. Загалом внаслідок авіакатастрофи загинули 14 людей, у тому числі одна дитина. Поранення зазнали 25 людей, серед яких 11 дітей.