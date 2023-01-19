У Броварах виховательку вибуховою хвилею відкинуло, але вона встала і пішла рятувати дітей

У Броварах під час авіакатастрофи гелікоптера, який упав поруч із дитячим садком, вихователі змогли врятувати діток, що на той час перебували у будівлі, яку охопив вогонь.

В ефірі телемарафону кореспондентка розповіла, що одна із виховательок теж зазнала ушкоджень – її вибуховою хвилею відкинуло, але вона піднялась, щоб продовжити евакуацію діток.

До теми Рятувальник приїхав на виклик, де була вагітна дружина: неймовірна історія порятунку в Броварах

Виховательку Олену відкинуло вибуховою хвилею, вона впала, вдарилась головою об батарею, але змогла піднятися, зібратись і рятувати дітей. На той момент уже все палало довкола, вихід привалило меблями. Вони з помічницею розкидали столи й стільці, аби вивести дітей,

– розповіла кореспондентка.

Як реагували дітки

Зазначають, що вихователі спрацювали дуже професійно. Також дуже допомогло й те, що дітки вже були навчені як поводитись під час сигналу повітряної тривоги – знають, що потрібно відразу бігти до виховательки.

"Дітки просто орієнтувались на ноги: бачили ноги дорослих і бігли до них. Тому, що це дітки маленькі, вони вже не могли бачити облич. Орієнтувались лише на ноги, так і врятувались", – пригадала вихователька у розмові з кореспонденткою.

Що буде з вихованцями та вихователями садка

Сьогодні, 19 січня, на місці авіакатастрофи все ще працюють комунальні служби. Залучено велику кількість працівників, які з дозволу слідчих, прибирають місце подій. Всі пошкодження, зокрема біля будівлі садка, вже відсьогодні почнуть ремонтувати. Однак сам садочок цього року працювати не буде.

До кінця тижня діти на дистанційному навчанні, а уже з наступного – батьки вирішать питання, до яких закладів переведуть діток. Вихователі теж залишились на дистанційному, зі збереженням заробітньої плати.

За словами керівника Київської ОВА Олексія Кулеби, сім'ям загиблих планують виділити 200 тисяч гривень, а вихователям буде виділена окрема премія.

До теми Четверо старшокласників у Броварах рятували дітей після авіатрощі: відео

Важливо! У момент авіакатастрофи у будівлі дитсадка перебували 73 дитини.

Внаслідок трагедії постраждали 25 осіб, з яких 11 – діти. Також, на жаль, не обійшлося без жертв. Загинули 14 осіб, з яких 1 дитина. Серед жертв – керівництво МВС.