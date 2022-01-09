Катастрофа МАУ: посол Ірану каже, що жодна українська родина не зверталася по компенсації

У небі над Іраном два роки тому іранські військові ракети збили український літак МАУ. Всі, хто був на борту, загинули. Іран не виплатив компенсації жодній українській родині.

Цю інформацію підтвердив посол Ірану в Україні Манучехр Мораді. Він також заявив про причини.

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Жодна українська родина не отримала компенсацію від Ірану

Відносно того, яка кількість родин отримала зазначену суму (мовиться про 150 тисяч доларів – 24 канал), у мене немає точних даних, оскільки цей процес триває, проте мені відомо, що дехто отримав цю суму. Стосовно українських родин, жодна з них поки не зверталася. Можливо, не було надано достатньої інформації з цього приводу,

– заявив посол.

Манучехр Мораді пояснив суму, яка фігурує, – 150 тисяч доларів. Посол запевнив, що:

"суму в розмірі 150 тисяч доларів визначено, керуючись принципом доброї волі Іранської сторони та правилом ex gratia, тобто, милосердного ставлення до родин жертв;

ця сума перевищує ту, яку Ісламська Республіка Іран зобов'язана виплатити згідно з міжнародною Конвенцією, членом якої вона є;

уряд затвердив цю суму".

Посол Ірану заявив, що при Міністерстві шляхів та міського розвитку створено штаб, який є відповідальним за виплати родинам загиблих, без урахування їхнього громадянства.

Катастрофа українського літака МАУ в небі над Тегераном

8 січня 2020 року в небі над Тегераном дві ракети, запущені іранськими військовими, збили літак рейсу PS752 МАУ.

Всі, хто був на борту, загинули – 176 людей. З них 11 українців – дві пасажирки та 9 членів екіпажу. Досі жодна з родин не отримала компенсації. Іран заявив, що це трапилось "випадково".

6 січня 2022 року Іран заявив Міжнародній групі з координації та допомоги жертвам рейсу PS752, що не бачить потреби вести переговори.

Згодом Іран опублікував заяву, у якій висловив готовність провести двосторонні переговори – з країнами, громадяни яких загинули у катастрофі. У МЗС Ірану заявили, що країна визнала причину аварії та "виконала свої обов'язки".

Щодо компенсацій у розмірі 150 тисяч доларів, то у МЗС розповідали, що сума не є узгодженою . Зокрема вона залежить від результатів розслідування і розуміння справжніх причин катастрофи, готовності Ірану йти на співпрацю, міжнародної практики.

Головне про авіакатастрофу МАУ / Інфографіка 24 каналу

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