Катастрофа МН17: у Нідерландах вшанують пам'ять загиблих

У Нідерландах відбудуться заходи, присвячені 7 річниці катастрофи пасажирського літака Boeing 777 малайзійських авіаліній. Через пандемію COVID-19 кількість присутніх буде обмеженою.

Тоді на борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу. Усі вони загинули.

До теми "Блін, стопудово цивільний борт": роковини збиття рейсу MH17 та свавілля терористів

Де відбуватимуться заходи

Загиблих під час рейсу МН17 вшановуватимуть біля меморіального комплексу пам'яті жертв трагедії. Він розміщений поблизу аеропорту "Схіпгол", звідки 17 липня 2014 року вилетів літак.

Заходи транслюватимуть в режимі онлайн.

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав Росію визнати свою відповідальність за катастрофу MH17.

Дізнайтеся більше Бойовик "Лєший" здав своїх "побратимів" на суді по справі MH17

Катастрофа MH17: коротко

Над Донбасом у липні 2014 року збили пасажирський літак Boeing-777. Він здійснював рейс MH17 з Амстердаму в Куала-Лумпур.

В авіакатастрофі загинули усі пасажири та екіпаж авіасудна – 298 осіб.

Суд Гааги на засіданні про катастрофу рейсу назвав єдину причину катастрофи пасажирського літака. Суддя сказав, що це ракета з зенітно-ракетного комплексу "Бук".

Раніше у суді неодноразово озвучували докази того, що саме цю зброю Росія доставляла на Донбас у 2014 році.

Суд відклав розгляд справи про авіакатастрофу MH17 до 6 вересня.



Головне про трагедію MH17 / Інфографіка 24 каналу