Катався на баггі, – Давид Арахамія пояснив, як зламав руку
Джерело:24 канал
Давид Арахамія, очільник фракції "Слуги народу", повернувся з Трускавця з переломом. У Верховній Раді він з'явився 5 жовтня з гіпсом на руці.
У ЗМІ жартували, начебто він зламав руку, коли збирав листи з підписами про відставку спікера Дмитра Разумкова. Однак сам Арахамія цю курйозну версію спростував.
До теми Після вечірки "слуг" у Трускавці: Арахамія прийшов у Раду з гіпсом
На вечірці у Трускавці керівник "слуг" виступив під псевдонімом David Braun з авторським ді-джей сетом. 3 жовтня він зіграв для колег на барабанах.
Зламав руку, перевернувся. Їздив на баггі й перевернувся. Все абсолютно прозаїчно,
– пояснив Арахамія перелом.
Водночас депутат не зазначив, де відбувся інцидент – у Трускавці чи вже після повернення до Києва.
Давид Арахамія розповів, як зламав руку: дивіться відео
"Слуги народу" у Трускавці: що треба знати
- "Слуги народу" зустрілись на виїзне засідання у Трускавці 1 – 2 жовтня. "Велика фракція" відбулась у готелі "Ріксос".
- Серед найголовніших питань були: відставка Дмитра Разумкова, зустріч з Іриною Венедіктовою та Володимиром Зеленським.
- Також депутати зустрілись із "силовим блоком". Зокрема із промовою виступив Денис Монастирський.