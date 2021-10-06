Катався на баггі, – Давид Арахамія пояснив, як зламав руку

Давид Арахамія, очільник фракції "Слуги народу", повернувся з Трускавця з переломом. У Верховній Раді він з'явився 5 жовтня з гіпсом на руці.

У ЗМІ жартували, начебто він зламав руку, коли збирав листи з підписами про відставку спікера Дмитра Разумкова. Однак сам Арахамія цю курйозну версію спростував.

До теми Після вечірки "слуг" у Трускавці: Арахамія прийшов у Раду з гіпсом

На вечірці у Трускавці керівник "слуг" виступив під псевдонімом David Braun з авторським ді-джей сетом. 3 жовтня він зіграв для колег на барабанах.

Зламав руку, перевернувся. Їздив на баггі й перевернувся. Все абсолютно прозаїчно,

– пояснив Арахамія перелом.

Водночас депутат не зазначив, де відбувся інцидент – у Трускавці чи вже після повернення до Києва.

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