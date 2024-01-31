Іракська Хезболла оголосила про призупинення атак на війська США: у чому причина
Джерело:Reuters
Іракське угрупування Катаїб Хезболла, яке підтримує Іран, оголосило про призупинення всіх своїх військових операцій проти американських військ у регіоні. Група зазначила, що це рішення ухвалили, щоб запобігти "збентеженню" іранського уряду.
Варто зазначити, що декілька днів тому на американський форпост "Вежа 22" в Йорданії здійснив наліт безпілотник. Джо Байден заявив, що атака була здійснена з Сирії, а стоять з нею угрупування, лояльні до Тегерану.
Дивіться також Потужна помста чи черговий ляпас․ Чи наважиться Байден на прямий удар по Ірану
Заява Хезболли
Угрупування Катаїб Хезболла, що діє в Іраці, 31 січня заявило про припинення військових дій проти американських солдатів. Генеральний секретар угрупування повідомив, що вони продовжуватимуть боротьбу іншими методами.
Оскільки ми оголошуємо про призупинення військових операцій і операцій безпеки проти окупаційних сил — щоб запобігти збентеженню уряду Іраку — ми продовжуватимемо захищати наш народ у Газі іншими способами,
– повідомив Абу Хусейн аль-Хамідаві.
Раніше зазначалося, що таке рішення було прийнято для того, щоб запобігти ескалації після атаки в Йорданії. Представник Пентагону відмовився коментувати заяву бойовиків, додавши: "Дії говорять голосніше, ніж слова".
Що відомо про атаку на Йорданію
- Внаслідок атаки дрона на американську військову базу "Вежа 22" в Йорданії загинуло троє військовослужбовців США. Джо Байден звинуватив в атаці іранські угрупування.
- Зазначалося, що адміністрація Байдена планує потужно відповісти на удар по своїй базі в Йорданії. Одним з варіантів було те, що Штати можуть взяти під приціл військові бази, розташовані на території Іраку або Сирії. Також як варіанти розглядали націлення на ворожих посадовців або наступальну кібератаку.
- Республіканці пропонували завдати прямих ударів по Ірану у відповідь, зважаючи на те, що атаки країни та її проксі траплялися вже неодноразово. За подібну ініціативу виступив й спікер Майк Джонсон.