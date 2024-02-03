Росія відчуває біль від ваших дій, – Зеленський відзначив бійців ГУР, які потопили катер росіян

Президент України 3 лютого відзначив успіхи українських розвідників. Володимир Зеленський нагородив бійців ГУР, які знищили російський ракетний катер "Івановєц".

Президент наголосив, що вже багато зроблено саме воїнами ГУР і на землі, і на морі. Володимир Зеленський зазначив, що Росія відчуває біль від дій українських розвідників.

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Президент відзначив нагородами військовослужбовців ГУР

Зеленський зазначив, що це важливо – щоб російські винуватці цієї війни дійсно втрачали від неї.

Сьогодні я хочу особливо відзначити ваш успіх саме на морі – ураження російського ракетного корабля. Складна операція на рейді озера Донузлав: 6 прямих попадань морських дронів у корпус "Івановця". Це було сильно. І я дякую вам за цю силу!,

– наголосив президент, нагороджуючи бійців Головного управління розвідки МО України.

Він висловив впевненість, що вся Україна пишається військовослужбовцями ГУР, які виконують завдання такої складності.

"Честь, що ви в нас є. Наше завдання – берегти, підтримувати вас. Я хочу вам подякувати за те, що ви бережете життя всіх, ризикуючи вашим", – сказав президент.

Володимир Зеленський вручив високі державні нагороди військовослужбовцям ГУР МО України, які виявили особливу мужність під час виконання спеціальних бойових завдань.

Бійці отримали ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, а також ордени "За мужність" ІІІ ступеня. Церемонія нагородження відбулася в Маріїнському палаці у Києві.

Також глава держави та всі присутні ушанували хвилиною мовчання пам'ять усіх Героїв війни, які віддали свої життя заради України.

ГУР знищила ворожий катер "Івановєць" у Криму

В ніч на 1 лютого спецпризначенці ГУР МО України успішно знищили російський ракетний катер "Івановєць" на території тимчасово анексованого Криму. У спецслужбі зазначили, що операція стала можливою за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та платформи United24. Відомо, що судно ворога перебувало на рейді озера Донузлав у Криму.

Відомо, що внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом. У ГУР зазначили, що вартість втраченого державою-агресоркою корабля становить орієнтовно 60 – 70 мільйонів доларів.

За словами Андрія Юсова, наразі на Чорноморському флоті Росії є лише 3 ракетні катери подібного типу. Саме цей корабель мав велике значення і був предметом гордості для російських окупантів.