Катери "Кузні на Рибальському" не відповідають вимогам Міноборони – результати експерименту

Бойові катери, які виробляла "Кузня на Рибальському", не відповідали вимогам ЗСУ та Міноборони. Аби це підтвердити фахівці провели низку експериментів.

Так, слідчі Державного бюро розслідувань 23 та 28 жовтня провели слідчі експерименти з військовими кораблями "Кузня на Рибальському". Їх здійснили у рамках кримінального провадження щодо корупційних схем в оборонці.

Зверніть увагу Уперше за час роботи: ВАКС відправив у в'язницю корупціонера

Катери не відповідали вимогам

До експериментів залучили фахівців Київського науково-дослідного інституту судових експертиз і компанію "Цеппелін Україна". Вони разом зі спеціалістами українських суднобудівних підприємств перевіряли роботу обладнання, встановленого на катерах.

Як повідомляє ДБР, слідчі експерименти проводили із дотриманням усіх правил технічної експлуатації суден, професійним екіпажем Військово-Морських Сил ЗСУ.

При цьому представники "Кузні на Рибальському" проігнорували запрошення взяти у них участь. Навпаки, співробітники заводу під час проведення експерименту намагались чинити перешкоди.

Кому ДБР повідомило про підозру через неякісну техніку "Кузні на Рибальському":

заступнику міністра оборони України у 2015 – 2019 роках;

директору Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки у 2015 – 2017 роках;

директору Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки у 2018 – 2019 роках.

Справа "Кузні на Рибальському"