Запальний флешмоб: ведуча Соляр потролила часті пожежі у Росії

Росія продовжує опинятися у вогні. Українці назвали це хорошою закономірністю, яку неодмінно слід продовжувати.

Таку думку висловила ведуча 24 Каналу Катерина Соляр. Вона влучно підмітила, що "бавовна" у Росії стає хорошою щоденною закономірністю.

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Росія знову у вогні

Катерина Соляр не змогла стриматися і зізналася, що любить спостерігати за тим, як в Росії щось горить-палає.

Ось так би дивилася, дивилася і ще раз би дивилася. Так приємно для очей, просто не втомлюєшся,

– додала ведуча 24 Каналу.

Привід для радощів дійсно серйозний – у Москві вогонь охопив склади та посіяв паніку. У бавовні опинилося 2 тисячі квадратних метрів території окупантів, але, за іронією долі, із гасінням у них не все добре.

"Пожежу намагалися загасити навіть з літака – скидали воду, але щось не пішло", – підкреслила Катерина Соляр, потроливши російських рятувальників, які, як видно, гасять пожежі не дуже то і якісно, але вже роблять це як вміють.

Ведуча наголосила, що російське МНС повідомило, що вдалося евакуювати 230 осіб, обійшлося без загиблих, бо ж про смерть в Росії говорити заборонено, її можна лише сіяти.

"Вони пишуть, що людей немає, а я думаю, що все ж таки одиниць, бо людей на Росії не залишилося", – не стрималася Соляр.

Щодо причини пожежі, на думку ведучої 24 Каналу, все однозначно. Росіяни нарешті дослухалися до порад нашого президента Володимира Зеленського і курять там, де ще не попало.

"Як на мене, то палять все, що там є, або ж там нічого не було. І у такий спосіб хочуть собі вибити страхові виплати", – додала Соляр, зазначаючи, що достаток росіян суттєво знизився.

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Росіянам вже варто збирати гроші

На її думку, це значно відобразилося на цьогорічному держбюджеті Росії, точніше його дефіциті. Втім, нехай росіяни і надалі підтримують таку тенденцію, але вже коли почнуть виплачувати Україні репарації.

Готуйте гроші, складайте десь в баночки, консервуйте, щоб вам було з чого виплачувати,

– закликала росіян Катерина Соляр.

Ведуча вдало підмітила, що запальний флешмоб до вподоби не лише українцям, але й самим росіянам.

"Вони вже полюбили наше українське "бавовнятко" і тішаться, коли воно десь у них періодично оселяється", – зазначила ведуча.

Тож не будемо позбавляти росіян чи не єдиної радості у житті.

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