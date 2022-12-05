За скандалом довкола хейту Пташки українці загубили страшну цифру

Мені Пташка нагадала не про політику, а про те, що досі в полоні залишається понад 2 000 оборонців "Азовсталі".

Незламні птахи досі в клітці

Більшість із них – не медійні. За ними не стоять політичні партії, громадські організації, тусовки і двіж. Їхніх фото не публікували інформаційні агенції, у них не беруть інтерв'ю. Про них пам'ятають тільки близькі друзі й сім'ї, які виплакали вже всі очі.

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Я не знайшов офіційної цифри звільнених з полону захисників Маріуполя. З того, що нарахував сам, вийшло 478 людей із семи обмінів, де офіційно визнавався обмін захисників Маріуполя.

Для того, щоб такими темпами всі захисники Маріуполя вийшли на свободу, треба ще 833 дні.

833 дні знущань, тортур, катувань. Я думаю про ці 833 дні, а не про політиків. А ви?

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