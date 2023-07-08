Уже знаходять катівні, – депутат про ситуацію на звільнених територіях Запоріжжя

На деокупованих територіях Запорізької області українські військові знаходять катівні. Окупанти їх облаштовували в підвалах.

Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької районної ради Антон Жук. Він зауважив, що вони розташовані всього за декілька кілометрів від колишньої лінії фронті, яка формувалася ще в березні 2022 року.

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"На тих територіях, які звільнені, вже знаходять у підвалах катівні. Мовиться про кілометри. Що ми знайдемо, коли просунуться наші війська на десятки кілометрів? Треба лише думати", – зауважив Жук.

Що відомо про катівні, які знайшли після деокупації на Запоріжжі: дивіться відео

Детальної інформації щодо катівень, які облаштовували окупанти, поки що немає.

Якщо це катівня, допити, є можливість вивозити полонених чи "підозрюваних" куди завгодно, якщо вони продовжували це робити за декілька кілометрів від лінії фронту, я не розумію, чим вони керуються,

– наголосив депутат Запорізької районної ради.

Ситуація на окупованих територіях