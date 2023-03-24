Український омбудсмен відповів ООН на закиди щодо "порушень" прав російських полонених

Моніторингова місія ООН з прав людини презентувала 2 нові доповіді – про поводження з військовополоненими та загальну ситуацію з правами людини в Україні за 6 місяців до 31 січня 2023 року. Їх прокоментував омбудсмен Дмитро Лубінець.

️Висновки Місії підтверджують, що російські військові скоювали масові воєнні злочини на території України, порушували права людини та нехтували всіма нормами міжнародного гуманітарного права. ️

Лубінець наголосив, що загибель та поранення мирних громадян, свавільні затримання, напади, страти, насильницькі зникнення, катування, сексуальне насильство – це ті злочинні дії, які вчиняє агресор.

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Лубінець звернувся до ООН

За словами омбудсмена, дивно, що під час неодноразових особистих зустрічей з головою Місії Матільдою Богнер та постійною координаторкою системи ООН в Україні Деніз Браун вони жодного разу не порушили питання поводження з російськими військовополоненими.

До того ж хотілося б почути беззаперечні факти та аргументи, на яких ґрунтуються висновки Місії стосовно ймовірних порушень з боку української сторони. Ще раз наголошую – Україна дотримується Женевських конвенцій, міжнародного права й відкрита для міжнародних організацій,

– наголосив Лубінець.

Він додав, що саме Росія злочинно напала на Україну, вбиває та викрадає українських громадян і досі блокує доступ до наших військовополонених.

"Масштаби нелюдського поводження та катування приховуються. Закликаю ООН, а також всю світову спільноту тиснути на РФ та вимагати допуску до місць утримання українських військовополонених", – підсумував уповноважений Верховної Ради з прав людини.

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Згідно зі звітом ООН, станом на 31 січня 2023 року зафіксували 133 жертви сексуального насильства, зокрема 45 жінок, 85 чоловіків і трьох дівчаток.

Жахлива ціна, яку люди платять за війну, також проявляється у випадках сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, які ми фіксуємо з 24 лютого минулого року,

– заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) Матильда Богнер.

У доповіді зазначили, що сексуальне насильство часто відбувалося під час тримання під вартою, а також у районах, що перебувають під російською окупацією.

Однак від рук загарбників постраждали не лише мирні жителі, а й військові. У новій доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини мовиться, що є факти, коли ворог без суду та слідства страчував бійців ЗСУ.

Окрім того, окупанти використовували наших захисників як "живий щит". Ще щонайменше двоє українських героїв загинули у полоні через тортури та відсутність медичної допомоги.