Токаєв намагається дистанціюватися від Росії, – громадський діяч про зміну політики Казахстану

Ставлення Казахстану до Росії зазнало певних змін останнім часом. В 2022 році після інавгурації президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв здійснив свій перший візит до Росії. Але згодом він відмовився публічно визнавати так звані "ДНР" та "ЛНР".

Бізнесмен, громадський діяч, медіаменеджер з Казахстану Арман Шураєв наголосив, що позиція Казахстану до Росії дуже сильно змінилась з початком війни. Про це він розповів 24 Каналу.

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Слова серйозного лідера

Він зауважив, що перший візит Токаєва після інавгурації був до Росії, тому що вона найбільший сусід Казахстану.

Традиційно всі найбільші економічні зв'язки були також з Росією. В Казахстані є дуже велика російська діаспора. Достатньо багато українців проживає в Казахстані – понад 200 тисяч людей,

– підкреслив він.

Але, словами співрозмовника, з початком повномасштабної агресії Росії проти України, несправедливої війни, яку розв'язала країна-агресорка, Токаєв, як блискучий дипломат, намагається дистанціюватись від Путіна і його агресивно фашистської політики.

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Громадський діяч згадав, як торік на Економічному форумі в Санкт-Петербурзі Токаєв заявив про те, що Казахстан не буде визнавати квазідержавні формування так звані "ДНР" та "ЛНР" і не буде допомагати Росії обходити санкції.

"Коли Токаєв це промовляв, він перебував на відстані двох метрів від Путіна. І тому його слова прозвучали як висловлювання дуже серйозного лідера. Він це сказав не в інтерв'ю журналісту, а перед великою аудиторією, яка на 80% складалась з прислужників Путіна", – наголосив Арман Шураєв.

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