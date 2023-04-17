У Казахстані обвалився під’їзд житлового будинку: є жертва та багато постраждалих

У Жанаозені, що в Казахстані, у житловому будинку вибухнув газ. Внаслідок цього є багато постраждалих та загиблий.

Вибух газу стався 17 квітня близько 5 години ранку. Внаслідок цього обвалився під'їзд, водночас пожежі не було. Про це повідомили в МНС Казахстану, інформує 24 Канал.

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Що сталося у Казахстані

Як стало відомо, у 2-му мікрорайоні Жанаозена у двопід'їзному 2-поверховому житловому будинку стався вибух газового балона. Пожежі не було, обвалився під'їзд на площі 150 квадратних метрів.

Вибух газу у Казахстані: дивіться відео

За попередніми даними, постраждало 11 осіб – їх передали працівникам медичної служби. Згодом повідомили, що одна людина загинула, ще як мінімум 12 постраждали під час вибуху.

Кількість постраждалих зростає

Станом на 10 ранку відомо, що з-під завалів живими вилучено 4 осіб і четверо загиблих. Серед загиблих 3-річна дитина. Кількість постраждалих наразі становить 17 осіб. Усього госпіталізовано 8 осіб, включаючи врятованих та тих, хто звернувся за медичною допомогою.

Причини та обставини події наразі встановлюються. Рятувальники продовжують розбирати завали – під ними все ще перебувають мешканці будинку, серед яких діти.



Вибух газу у Казахстані / фото МНС Казахстану

В оперативних роботах з розбору завалів на місці задіяно понад 50 рятувальників та кінологи, 10 одиниць техніки ДНС Мангістауської області, швидку медичну допомогу та місцеві виконавчі органи.



Внаслідок вибуху є постраждалі / фото МНС Казахстану

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