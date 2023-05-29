Я оцінив жарт, – Токаєв іронічно відповів на пропозицію приєднатись до "союзної держави"

Зранку 25 травня Москва та Мінськ домовилися про розміщення російської тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Після цього самопроголошений президент північного сусіда України почав заманювати й Казахстан до так званої "союзної держави", обіцяючи зброю масового ураження.

Окрім Казахстану Лукашенко пообіцяв, що Росія надасть ядерну зброю й іншим державам на цих умовах. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв іронічно відреагував на нові ідеї білоруського диктатора порушення міжнародного законодавства.

Варте уваги Гра в ескалацію: коли та скільки ядерних боєзарядів Росія може розмістити в Білорусі

Касим-Жомарт Токаєв оцінив жарт

Президент Казахстану лаконічно прокоментував пропозицію Лукашенка під час робочої поїздки до Північно-Казахстанської області. Він підкреслив, що у такій пропозиції його держава не зацікавлена.

Днями Президент Республіки Білорусь Олександр Григорович Лукашенко запропонував Казахстану вступити до Союзної держави. Я гідно оцінив його жарт. Я думаю, що потреби в цьому немає, оскільки існують й інші інтеграційні об'єднання, передусім Євразійський економічний союз,

– підкреслив Токаєв.

Касим-Жомарт Токаєв відмовився й від надання ядерної зброї Росії. Він наголосив, що Казахстан не має наміру порушувати міжнародне законодавство, адже приєднався до:

Договору про нерозповсюдження ядерної зброї,

Договору про заборону випробувань ядерної зброї.

Ми залишаємося вірними зобов'язанням у рамках цих міжнародних документів. Я думаю, що співпраця у цьому великому Євразійському регіоні, або, як зараз прийнято говорити, Великої Євразії, має розвиватися за економічним напрямом, у чому ми всі зацікавлені. Потрібно створювати реальний спільний ринок,

– сказав Касим-Жомарт Токаєв.

Відповідь Токаєва на пропозицію Лукашенка: відео

Що нафантазував Лукашенко

Зазначимо, що під час інтерв’ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну Лукашенко був переконаний, що Токаєв не переживатиме з приводу вступу до так званої "союзної держави". Ба більше, ігноруючи чинне міжнародне законодавство підкреслив, що ніхто нібито не буде проти, щоб й Казахстан став ядерною державою.

Якщо хтось хвилюється – не думаю, що Касим Токаєв переживає з цього приводу, але якщо раптом – то ніхто не проти, щоб у Казахстану та інших країн були такі ж тісні стосунки, як у нас із Російською Федерацією. Це дуже просто. У союз Білорусії з Росією треба вступати, і все: буде ядерна зброя на всіх,

– сказав диктатор.

При цьому Лукашенко "забув" згадати, що ще у березні, коли почалися розмови про переміщення ядерної зброї до Білорусі, Путін заявив, що не йдеться про надання його країні ядерної зброї для користування самим Мінськом. Натомість Кремль захотів розмістити свої ядерні сили на території сусідньої країни, щоб експлуатувати її територію та лякати Захід зброєю масового ураження.

Цікаво також, що такими обіцянками Лукашенко почав розкидатися, за його ж словами, без думки самих же росіян. При цьому закликав до "стратегічного розуміння", що це є нібито є унікальним шансом об'єднатися.

Щоправда, заради чого – незрозуміло: для міжнародних санкцій, ізоляції та поглинання Росією? Так, в Інституті з вивчення війни констатували, що переміщення російської тактичної ядерно зброї радше створює ризики для самого режиму диктатора Лукашенка. Усе через те, що це лише розв'язує руки Кремля для того, аби повністю контролювати державну систему влади Білорусі.