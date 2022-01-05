У Казахстані люди нападають на магазини зі зброєю, – ЗМІ

У Казахстані мітингувальники начебто напали на магазин, де продають зброю. При цьому викликати поліцію працівники не можуть.

Про напад на магазин "Корган" заявив у своєму інстаграмі. Допис та сторіс опублікували 5 січня приблизно о 13:00.

До теми Відставка уряду та сутички з військовими: усе, що відомо про масштабні протести в Казахстані

Невідомі напали на магазин зброї

У дописі працівник магазину зброї "Корган" написав, що співробітники служби охорони "Кузет" під час нападу відразу поїхали, а до поліції додзвонитися просто неможливо.



Сторіс магазину зброї у Казахстані / Скриншот з інстаграму

Зауважимо, що у Казахстані ввели надзвичайний стан. Тож зранку 5 січня в інстаграмі магазину зброї опублікували допис, де повідомили, що магазин наразі не працюватиме.

Заворушення у Казахстані: коротко

Нова хвиля протестів у Казахстані розпочалась 3 січня 2022 року. Люди вимагали зниження вартості газу, яка зросла з настанням Нового року.

Президент ввів надзвичайний стан з 5 до 19 січня 2022 року.

У Казахстані запровадили комендантську годину з обмеженням пересування транспорту з 23:00 до 7:00.

Протестувальники підпалили будівлі акимату, місцевої прокуратури та адміністрації президента.

Що варто знати про сутички у Казахстані: дивіться сюжет 24 каналу