У Казахстані люди нападають на магазини зі зброєю, – ЗМІ
5 січня 2022 , 15:34Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал ORDA Kazakhstan
У Казахстані мітингувальники начебто напали на магазин, де продають зброю. При цьому викликати поліцію працівники не можуть.
Про напад на магазин "Корган" заявив у своєму інстаграмі. Допис та сторіс опублікували 5 січня приблизно о 13:00.
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Невідомі напали на магазин зброї
У дописі працівник магазину зброї "Корган" написав, що співробітники служби охорони "Кузет" під час нападу відразу поїхали, а до поліції додзвонитися просто неможливо.
Сторіс магазину зброї у Казахстані / Скриншот з інстаграму
Зауважимо, що у Казахстані ввели надзвичайний стан. Тож зранку 5 січня в інстаграмі магазину зброї опублікували допис, де повідомили, що магазин наразі не працюватиме.
Заворушення у Казахстані: коротко
- Нова хвиля протестів у Казахстані розпочалась 3 січня 2022 року. Люди вимагали зниження вартості газу, яка зросла з настанням Нового року.
- Президент ввів надзвичайний стан з 5 до 19 січня 2022 року.
- У Казахстані запровадили комендантську годину з обмеженням пересування транспорту з 23:00 до 7:00.
- Протестувальники підпалили будівлі акимату, місцевої прокуратури та адміністрації президента.
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