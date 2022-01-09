У Казахстані призупинили роботу обмінних пунктів

У Казахстані на тлі протестів призупинили роботу пунктів обміну валют. Таке рішення ухвалили "у цілях безпеки".

Відповідну інформацію повідомили в Нацбанку Казахстану. Це трапилось 9 січня, через тиждень після початку протестів.

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У Казахстані не працюватимуть обмінні пункти

Тимчасово припиняється діяльність обмінних пунктів банків другого рівня та уповноважених організацій з питань безпеки обмінних пунктів, а також їх працівників та клієнтів,

– мовиться у повідомленні.

У Нацбанку заявили, що через нестабільну роботу інтернету й антитерористичну операцію в Алмати та інших регіонах відновлення роботи банківської системи буде відбуватись поетапно. Зокрема зважатимуть на:

пріоритетність;

соціальну значущість банківських сервісів для населення та бізнесу.

До речі, інтернет у країні перестав працювати 5 січня, перед тим – були збої. Окрім того, 5 січня у Нур-Султані та Алмати відключили телефонний зв'язок.

Останні новини стосовно протестів у Казахстані

Протести у Казахстані почались 2 січня через зростання цін на газ. Згодом вони спалахнули орієнтовно у 15 містах країни. Люди почали вимагати відставки уряду та висунули ряд інших вимог.

На тлі протестів президент країни Касим-Жомарт Токаєв закликав Організацію договору про колективну безпеку ввести війська. На прохання відгукнулись лідери країн.

У Казахстані перебуває контингент Білорусі, Вірменії, Таджикистану, Туркменістану та Росії. Керівник місії ОДКБ в Казахстані Андрій Сердюков заявив, що вони будуть у країні "до повної стабілізації ситуації".

Силовикам дозволили стріляти на ураження. Відомо, що понад 6 тисяч людей арештували. Щодо загиблих, то у телеграмі Informburo.kz написали про 164 жертв. Проте у МОЗ заявили про помилку, однак дані з їх офіційного телеграм-каналу Coronavirus.Kz не зникли.

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