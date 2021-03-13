У Казахстані розбився військовий літак: є загиблі – відео

В аеропорту міста Алмати 13 березня розбився військовий літак Ан-26. На борту перебували 6 людей. За попередньою інформацією, є жертви.
Джерело:Meduza
Загинули 4 людини, ще 2 забрали до лікарні.
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Як сталась авіакатастрофа
Літак летів з міста Нур-Султан і розбився при посадці. Як повідомляє SputnikKZ, на борту зник зв'язок, а потім літак спалахнув.
На відео, оприлюднених в мережі, видно величезні клубки диму. Згодом пожежу загасили. Щоправда, літак був розколений на частини.
Наразі невідомо, у якому стані перебувають постраждалі.
Інші нещодавні авіакатастрофи: що відомо
- У Туреччині на початку березня впав військовий вертоліт сухопутних військ. Аварія сталась незадовго після вильоту на сході країни. У результаті 9 солдатів загинули.
- Наприкінці лютого в США у штаті Джорджія сталася авіакатастрофа. Впав літак, 3 людини загинули. Важливо, що частина крила потрапила у спальню пересувного будинку, де були люди. На щастя, ніхто з них не постраждав. Однак евакуацію довелось проводити.
- У Нігерії 21 лютого розбився військовий літак King Air 350. Очевидці розповіли, що борт повністю згорів. В літаку були 7 людей, усі загинули.