У Казахстані розбився військовий літак: є загиблі – відео

Загинули 4 людини, ще 2 забрали до лікарні.

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Як сталась авіакатастрофа

Літак летів з міста Нур-Султан і розбився при посадці. Як повідомляє SputnikKZ, на борту зник зв'язок, а потім літак спалахнув.

На відео, оприлюднених в мережі, видно величезні клубки диму. Згодом пожежу загасили. Щоправда, літак був розколений на частини.

Наразі невідомо, у якому стані перебувають постраждалі.

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