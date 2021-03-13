У Казахстані розбився військовий літак: є загиблі – відео

13 березня 2021 , 15:08
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В аеропорту міста Алмати 13 березня розбився військовий літак Ан-26. На борту перебували 6 людей. За попередньою інформацією, є жертви.

Джерело:

Meduza

Загинули 4 людини, ще 2 забрали до лікарні.

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Як сталась авіакатастрофа

Літак летів з міста Нур-Султан і розбився при посадці. Як повідомляє SputnikKZ, на борту зник зв'язок, а потім літак спалахнув.

На відео, оприлюднених в мережі, видно величезні клубки диму. Згодом пожежу загасили. Щоправда, літак був розколений на частини.

Наразі невідомо, у якому стані перебувають постраждалі.

Інші нещодавні авіакатастрофи: що відомо

  • У Туреччині на початку березня впав військовий вертоліт сухопутних військ. Аварія сталась незадовго після вильоту на сході країни. У результаті 9 солдатів загинули.
  • Наприкінці лютого в США у штаті Джорджія сталася авіакатастрофа. Впав літак, 3 людини загинули. Важливо, що частина крила потрапила у спальню пересувного будинку, де були люди. На щастя, ніхто з них не постраждав. Однак евакуацію довелось проводити.
  • У Нігерії 21 лютого розбився військовий літак King Air 350. Очевидці розповіли, що борт повністю згорів. В літаку були 7 людей, усі загинули.