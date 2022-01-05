У Казахстані розширили дію надзвичайного стану на ще одну область
Джерело:сайт президента Казахстану
Касим-Жомарт Токаєв запровадив надзвичайний стан на всю Алматинську область. Обмеження встановили для стабілізації протестної ситуації.
Надзвичайний стан запровадили 5 січня. Діятиме він до 19 січня.
Важливо Вибухи й сотні затриманих: у Казахстані далі протести, ЗМІ пишуть про захоплення влади в Алмати
У зв'язку з серйозною загрозою безпеці громадян та з метою забезпечення громадської безпеки постановляю запровадити у межах Алматинської області надзвичайний стан,
– мовиться у постанові президента.
У яких регіонах вже запровадили обмеження
- Алмати;
- Мангістауській області;
- Алматинській області.
Що передбачає надзвичайний стан
- Комендантську годину з 23:00 до 7:00;
- посилення охорони громадського порядку, охорони особливо важливих державних і стратегічних об'єктів;
- обмеження на свободу пересування, зокрема транспорту;
- перевірку документів особи, а також огляд речей та транспорту;
- обмеження на в'їзд і виїзд з регіону;
- заборону на проведення масових заходів;
- заборону на продаж зброї, боєприпасів, вибухівки, спеціальних засобів, отруйних речовин;
- особливий режим обігу лікарських, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, етилового спирту та алкоголю;
- тимчасове вилучення у людей зброї та боєприпасів, отруйних речовин, а в юридичних осіб – ще й бойової та навчальної військової техніки, вибухових і радіоактивних речовин.
За законним виконанням цих обмежень має стежити генпрокурор Казахстану.
Протести в Казахстані: що треба знати
3 січня люди вийшли на протести через суттєве збільшення ціни на газ. Вони вимагали розпустити уряд. Після того, як трапилися сутички між активістами та силовиками, ціну на зріджений газ зменшили, а президент погодив відставку уряду. Однак протести це вже не зупинило.
Зранку 5 січня на вулиці Алмати вивели БТРи, протестувальники палили автівки правоохоронців, крім того, лунали звуки вибухів світлошумових гранат. Транспорт у найбільшому місті Казахстану не працює, тому люди не можуть добратися на роботу.
За даними ЗМІ, протестувальники захопили адміністрацію в Алматинській області..Зверніть увагу! Президент Казахстану звинуватив у виникненні протестів уряд, а також міністерство енергетики та 2 компанії: "Казмунайгаз" і "Казакгаз".