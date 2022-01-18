У Казахстані скасовують режим надзвичайного стану
Джерело:Інтерфакс-Україна
Влада Казахстану вирішила скасувати режим надзвичайного стану в 7 регіонах, де він ще діяв. Відтак з опівночі 19 січня обмеження перестануть бути чинними.
Зокрема, режим надзвичайного стану скасують у столиці Нур-Султані та в найбільшому місті Алмати. Про це повідомив речник президента Казахстану Берік Уалі.
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З півночі 19 січня припиняється дія режиму надзвичайного стану в містах Нур-Султані та Алмати, а також в Алматинській, Атирауській, Жамбилській, Кизилордінській та Мангістауській областях,
– сказав він.
Перед тим ще в 10 регіонах країни достроково скасували надзвичайний стан.
Уалі підкреслив, що таким чином вся країна повертається до нормального життя.
Протести в Казахстані: головне
- Масштабні акції протесту в Казахстані вирували на початку 2022 року – після підвищення цін на газ. Після виконання вимог протестувальників, вони все одно продовжували протестувати.
- 5 січня президент країни Касим-Жомарт Токаєв звернувся по допомогу до країн ОДКБ. Ті схвалили введення контингенту.
- 13 січня ОДКБ почали виведення так званих "миротворчих" військ.
- Під час масштабних порушень в Алмати загинули 149 осіб. З них 11 – правоохоронці. Загалом в Казахстані під час січневих заворушень життя втратили 225 людей.
- Також на мітингувальників відкрили понад 7 тисяч справ. Мовиться про 6966 протоколів про порушення.
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