У Казахстані скасували релігійні заходи і закрили храми

В охопленому протестами Казахстані скасували релігійні заходи та колективні молитви. Обмеження діятиме на час запровадженого раніше надзвичайного стану.

Рішення про обмеження набули чинності 6 січня. Тоді як режим надзвичайного стану запровадили 5 січня.

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Варто нагадати, що надзвичайний стан запровадили через заворушення на всій території Казахстану. Він діятиме щонайменше до 19 січня 2022 року. Крім того, з 23:00 до 7:00 запровадили комендантську годину з обмеженням пересування транспорту.

Що передбачає надзвичайний стан та комендантська година

Посилення охорони об'єктів стратегічного значення, об'єктів, які забезпечують життєдіяльність громадян та функціонування транспорту. Охорону громадського порядку;

Обмеження пересування громадян та транспорту. За потреби – перевірка документів, які засвідчують особу;

Обмеження на в'їзд і виїзд з Алмати; Заборона проведення масових заходів (спортивних, культурних тощо); Заборона на продаж зброї, боєприпасів, вибухівки, спеціальних засобів, отруйних речовин.

Особливий режим обігу лікарських, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, етилового спирту та алкоголю.

Тимчасове вилучення у фізичних осіб зброї та боєприпасів, отруйних речовин, а в юридичних – ще й бойової та навчальної військової техніки, вибухових і радіоактивних речовин.

Протести у Казахстані: головне

Масові акції розпочалися у Казахстані 3 січня з невдоволення різким зростанням цін на скраплений газ, але за кілька днів вимоги мітингувальників стали більш політичними.

Ситуація стрімко розвивається: на третю добу протести охопили всю країну, почалися зіткнення із застосуванням світло-шумових гранат, а уряд відправили у відставку.

До вечора 5 січня протестувальники захопили низку урядових будівель. В Алмати зранку 6 січня почали зачистку від мітингувальників. На площі тривають перестрілки, а людей просять залишатись у безпечному місці.

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