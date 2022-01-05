У Казахстані відключили інтернет, – Netblocks
Джерело:Netblocks
На тлі масових протестів у Казахстані відключили інтернет. Ситуацією занепокоєні не лише в країні, а й у всьому світі.
Важливо зазначити, що про значні збої в роботі інтернету в Казахстані повідомляли ще з вечора 4 січня. Вже 5 січня його повністю відключили.
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Раптовий спад показали у графіці.
Інтернет повністю відключили / Графіка Netblocks
Спочатку припинили роботу сайти ЗМІ
У телеграм-каналах спочатку почали повідомляти про те, що сайти казахстанських ЗМІ недоступні для людей з-за кордону. Зокрема, мовилось про:
- "Закон";
- Tengrinews;
- "Власть";
- Sputnik Казахстан та інші.
Телеканали припиняють мовлення
Казахський телеканал КТК, що належить фонду Нурсултана Назарбаєва, припинив своє мовлення. Як зазначив редактор дирекції інформаційних програм КТК Олексій Риблов, від охорони надійшов сигнал, що будівля буде знеструмлена.
"Нам потрібно було евакуюватися, інакше ми не змогли б вийти. Після того, як усі залишили будівлю, телецентр був знеструмлений і перервано мовлення телеканалу", – зазначив він.Важливо! Українцям рекомендують утриматися від подорожей у Казахстан, зважаючи на масові протести.
Протести у Казахстані: головне
- Люди вийшли на вулиці 3 січня. Причиною стало збільшення цін на газ.
- Протести швидко переросли у масштабні сутички.
- Уряд відправили у відставку, а ціну на газ знизили. Попри це, протести не вщухають.
- В Алматинській та Мангістауській областях президент запровадив надзвичайний стан до 19 січня.
- Майже 200 людей внаслідок протестів постраждали станом на ранок 5 січня.