У Казахстані затримали ексвіцеміністра: звинувачують у піднятті цін на газ
Джерело:"Vласть о главном"
Колишнього віцеміністра енергетики Казахстану Жумабая Карагаєва затримали 15 січня. Політика триматимуть під вартою 2 місяці.
Деталі затримання чиновника
Карагаєва затримали слідчі у Мангістауський області. Тепер його роблять винним у масових протестах в країні.
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Так, політику закидають підвищення цін на газ. Крім нього, силовики затримали ще керівників електронних торгових майданчиків та інших осіб.
Щодо Карагаєва постановою суду обраний запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 2 місяці,
– заявили в агентстві фінансового моніторингу.
Токаєв шукає винних у протестах
Президент Казахстану Казим-Жомарт Токаєв намагається звинуватити у ситуації, яка трапилася в країні, всіх, крім себе. Так, він вже назвав винними олігархів, дрібних чиновників та навіть "іноземних терористів".
Так, проти колишнього голови Комітету нацбезпеки Казахстану Каріма Масімова відкрили кримінальну справу. Його намагаються звинуватити у спробі захоплення влади.
Водночас сам глава держави пообіцяв провести реформи майже через рік – у вересні.
Головне про протести в Казахстані
- Мітинги в країні спалахнули на початку січня. Приводом стало різке збільшення ціни на газ. Однак згодом населення поставило низку вимог: розпуск уряду та парламенту, збільшення зарплат і пенсій тощо.
- 5 січня ситуація загострилася – між силовиками та протестувальниками виникли серйозні сутички.
- Токаєв назвав мітингувальників "терористами" та звернувся по військову допомогу до країн ОДКБ.
- У Казахстан прибули понад 2 тисячі так званих "миротворців", яким дозволили стріляти у людей.
- 13 січня іноземних військових почали виводити з країни, бо вони нібито "успішно виконали свою місію".
- За даними американських ЗМІ, привівши російських військових у Казахстан, Токаєв збільшив політичну залежність своєї країни від Кремля.
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