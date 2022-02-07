У Казахстані затримали опозиційного правозахисника, який прилетів із Києва
Джерело:Tengrinews
В аеропорту Алмати місцеві силовики затримали Єрмека Наримбаєва. У Казахстані його вже засудили за "розпалювання ворожнечі".
Примітно, що прилетів чоловік з України, з Києва. Куди, зауважимо, втік із Казахстану ще у 2016 році.
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У Казахстані затримали правозахисника, щойно він прилетів із Києва
Єрмека Наримбаєва у 2016 році засудили у Казахстані за "розпалювання ворожнечі". Чоловікові вдалося виїхати з країни, і відтоді він був в Україні.
Які причини спонукали Наримбаєва у 2022 році повернутися у Казахстан, хоча там він перебував у розшуку – наразі невідомо. Але відомо, що одразу після прибуття з Києва в аеропорт Алмати його затримали.
Хто такий Єрмек Наримбаєв
Засудили Єрмека Наримбаєва у Казахстані за поширення у соціальних мережах інформації, яка має "явні ознаки розпалювання ворожнечі". Насправді ж, як пише портал frontlinedefenders, Наримбаєв – це незалежний правозахисник.
- Він багато років брав активну участь у викритті фінансових махінацій казахських банків.
- Та засуджував уряд країни за нездатність гарантувати захист прав людини та народу Казахстану.
Ще у 2011 році правозахиснику вручили національну премію "Свобода".
Коротко про гарячий січень у Казахстані
- На початку 2022 року у Казахстані спалахнули масштабні протести, запалом яких стало зростання ціни автомобільного газу. Влада пішла на поступки, але відставка уряду та зниження цін не зупинили заворушення.
- Тоді Токаєв наказав силовикам стріляти в людей, а учасників протестів обізвав "терористами", яких підтримували якісь "зовнішні сили".
- Дійсно, зовнішні сили у країну ввели – на прохання Токаєва. Мовиться про війська країн ОДКБ, зокрема Росії та Білорусі. Утім, тільки на якийсь тиждень.
- Зараз влада Казахстану запевняє, що ситуація під контролем. Єдиним фактичним суттєвим наслідком протестів стало поступове усунення від влади Нурсултана Назарбаєва та його родини.
Про наслідки протестів у Казахстані – дивіться відео