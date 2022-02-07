У Казахстані затримали опозиційного правозахисника, який прилетів із Києва

В аеропорту Алмати місцеві силовики затримали Єрмека Наримбаєва. У Казахстані його вже засудили за "розпалювання ворожнечі".

Примітно, що прилетів чоловік з України, з Києва. Куди, зауважимо, втік із Казахстану ще у 2016 році.

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У Казахстані затримали правозахисника, щойно він прилетів із Києва

Єрмека Наримбаєва у 2016 році засудили у Казахстані за "розпалювання ворожнечі". Чоловікові вдалося виїхати з країни, і відтоді він був в Україні.

Які причини спонукали Наримбаєва у 2022 році повернутися у Казахстан, хоча там він перебував у розшуку – наразі невідомо. Але відомо, що одразу після прибуття з Києва в аеропорт Алмати його затримали.

Хто такий Єрмек Наримбаєв

Засудили Єрмека Наримбаєва у Казахстані за поширення у соціальних мережах інформації, яка має "явні ознаки розпалювання ворожнечі". Насправді ж, як пише портал frontlinedefenders, Наримбаєв – це незалежний правозахисник.

Він багато років брав активну участь у викритті фінансових махінацій казахських банків.

Та засуджував уряд країни за нездатність гарантувати захист прав людини та народу Казахстану.

Ще у 2011 році правозахиснику вручили національну премію "Свобода".

Коротко про гарячий січень у Казахстані

На початку 2022 року у Казахстані спалахнули масштабні протести, запалом яких стало зростання ціни автомобільного газу. Влада пішла на поступки, але відставка уряду та зниження цін не зупинили заворушення.

Тоді Токаєв наказав силовикам стріляти в людей, а учасників протестів обізвав "терористами", яких підтримували якісь "зовнішні сили".

Дійсно, зовнішні сили у країну ввели – на прохання Токаєва. Мовиться про війська країн ОДКБ, зокрема Росії та Білорусі. Утім, тільки на якийсь тиждень.

Зараз влада Казахстану запевняє, що ситуація під контролем. Єдиним фактичним суттєвим наслідком протестів стало поступове усунення від влади Нурсултана Назарбаєва та його родини.

Про наслідки протестів у Казахстані – дивіться відео