"Саньок, ну що, підірвемо": у Казані російський військовий кинув поблизу дітей гранату

У Казані чоловік у військовій формі з вишивкою "Z" вирішив розважити дітвору незвичайним способом. Він запропонував кинути разом світлошумову гранату прямо на подвір'ї багатоповерхівки.

Російські телеграм-канали публікують відео, на якому російський "герой" переконує хлопців кинути гранату. Проте й сам військовий радів як маленька дитина, коли вона розірвалася.

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Забавка по-російськи

Російський військовий у Советському районі Казані вирішив погратися з малолітніми хлопцями. Він мав з собою світлошумову гранату та запропонував кинути її разом. Дітям окупант навіть дав можливість висмикнути кільце.

Ми туди, в кущі кинемо. Вона світлошумова. Буде голосно – сигналізація може спрацювати,

– переконував дітей "герой".

Жінка поряд з чоловіком намагалася заборонити це робити. Однак діти погодилися і військовий одразу почав діяти. "Ветеран СВО" різко висмикнув кільце та кинув попереду себе, ймовірно, поряд з багатоповерхівкою.

Одразу після кидку він підняв руки догори в очікуванні моменту. Вибухом російський військовий був задоволений – на його обличчі одразу простягнулася усмішка. Окупант виявився правим – було голосно і ввімкнулася сигналізація.

Однак жінці, що стояла поряд, це не надто сподобалася. Та в істериці послала "ветерана СВО" та закидала його тонною лайливих слів. Зокрема, вона заявила, що таких як він "вбивати треба". Чоловік не зрозумів, в чому ж він винний – вона ж світлошумова. Проте про всяк випадок окупант перепросив.

В мережі також опублікували повне відео інциденту. Обережно, воно містить нецензурну лексику.

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