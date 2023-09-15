"Саньок, ну що, підірвемо": у Казані російський військовий кинув поблизу дітей гранату
У Казані чоловік у військовій формі з вишивкою "Z" вирішив розважити дітвору незвичайним способом. Він запропонував кинути разом світлошумову гранату прямо на подвір'ї багатоповерхівки.
Російські телеграм-канали публікують відео, на якому російський "герой" переконує хлопців кинути гранату. Проте й сам військовий радів як маленька дитина, коли вона розірвалася.
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Забавка по-російськи
Російський військовий у Советському районі Казані вирішив погратися з малолітніми хлопцями. Він мав з собою світлошумову гранату та запропонував кинути її разом. Дітям окупант навіть дав можливість висмикнути кільце.
Ми туди, в кущі кинемо. Вона світлошумова. Буде голосно – сигналізація може спрацювати,
– переконував дітей "герой".
Жінка поряд з чоловіком намагалася заборонити це робити. Однак діти погодилися і військовий одразу почав діяти. "Ветеран СВО" різко висмикнув кільце та кинув попереду себе, ймовірно, поряд з багатоповерхівкою.
Одразу після кидку він підняв руки догори в очікуванні моменту. Вибухом російський військовий був задоволений – на його обличчі одразу простягнулася усмішка. Окупант виявився правим – було голосно і ввімкнулася сигналізація.
Однак жінці, що стояла поряд, це не надто сподобалася. Та в істериці послала "ветерана СВО" та закидала його тонною лайливих слів. Зокрема, вона заявила, що таких як він "вбивати треба". Чоловік не зрозумів, в чому ж він винний – вона ж світлошумова. Проте про всяк випадок окупант перепросив.
В мережі також опублікували повне відео інциденту. Обережно, воно містить нецензурну лексику.
Окупант кинув гранату у прямо у подвір'ї: дивіться відео
У Росії вибухають не лише гранати
- Окупанти часто скидають вибухи на своїй території на "порушення правил пожежної безпеки" та називають це "бавовною". Однак попри регулярні атаки дронів, вони менш небезпечні, ніж самі окупанти. Під час ударів БпЛА по Росії не загинув жоден цивільний.
- Після атаки на авіабазу у Пскові росіяни створили так звану "тероборону" з добровольців, щоб боронити землю від дронів. Вони дивляться за кордоном з Естонії та готуються збивати БпЛА з рушниці.
- Російські священники навіть окропили святою водою з вертольота Козельський район Калузької області. Попи політали над військовим містечком – вони сподіваються, що де допоможе вберегти окупантів.