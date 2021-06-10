Не демократ і зовсім не друг Україні, – Казанський про Навального

Московський суд визнав Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального екстремістською організацією. Це наслідки авторитарного режиму Росії.
Попри це, російського опозиціонера ідеалізувати не треба. Таку думку в ефірі висловив журналіст, представник України у Тристоронній контактній групі Денис Казанський.
До теми Фонд боротьби з корупцією Навального визнали екстремістською організацією: політик відреагував
За його словами, блогер не є демократом. Але коли в Росії придушують всіх неугодних, це "чистої води" авторитаризм.
Я не ідеалізую Навального. Я вважаю, що він насправді не демократ, м'яко кажучи, і зовсім не друг Україні,
– наголосив Казанський.
Він зауважив, що дії Росії щодо опозиційного блогера – одна з причин, чому Україні з Росією ніколи не по дорозі. "Якщо ми цивілізована країна, таке не можна допускати", – додав Казанський.
Трансляція з Денисом Казанським: дивіться відео
Фонд Навального визнали екстремістським: що відомо
- В середу, 9 червня, Фонд боротьби з корупцією та Фонд захисту прав громадян визнали екстремістськими.
- Навальний прокоментував таку ситуацію. Він заявив, що навіть не хоче обговорювати "подібне посміховисько, яке називають судом".
- Таке рішення Московського суду засудили Сполучені Штати Америки і Велика Британія.