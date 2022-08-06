Там вже нічого не існує: росіяни не можуть провести мобілізацію в щойно захоплених містах

На територіях, які загарбали росіяни після 24 лютого, не забирають чоловіків на війну відкрито. Там є прихована мобілізація, коли намагаються набирати найманців.

Про це для 24 каналу розповів блогер та журналіст Денис Казанський. Він зазначив, що російські вбивці публікують оголошення, що можна піти воювати за гроші.

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"Однак такого, щоб на вулицях ловили, немає. Думаю, це відбувається просто через те, що там не існує просто цих структур, які б могли б проводити мобілізацію", – зазначив Казанський.

Немає кого мобілізувати

За словами Казанського, навіть якщо взяти зруйнований Маріуполь, то невідомо, скільки людей там є. Будинки знищили й люди живуть у дворах. У місті не існує військкоматів чи списків для чоловіків.

Наприклад, Сєвєродонецьк – порожнє місто, в якому приблизно 10% населення залишилося. Там вже немає кого мобілізувати. Є окремі випадки, але це не системно,

– зазначив Казанський.

Місцеві невдоволені

Блогер повідомив, що відсутність мобілізації на нових загарбаних територіях є причиною для незадоволення і великої незгоди людей, які живуть на окупованих територіях з 2014 року.

"Вони кажуть: "Що це таке, ми ж їх звільнили, це ж республіка. Виявляється, що їх не відправляють на гарматне м'ясо, а нас відправляють? А чому так". Я вже бачив дописи мешканців Алчевська, які обурюються, що на алчевському металургійному заводі місцевих мобілізують, а замість них беруть на роботу біженців з Маріуполя, які залишилися без роботи", – розповів Казанський.

Він сказав, що росіяни створили абсолютно нелюдський режим. Загарбники будують концтабір, де людей не вважають за людей.

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Скільки українців мобілізували росіяни

Правозахисник Павло Лисянський розповів, що до росармії силою мобілізували понад 100 тисяч українців з тимчасово окупованих територій. Однак не всі воюють на передовій – частина займається логістикою та зміцненням лінії оборони. Лисянський зазначив, що примусово мобілізовані до лав окупантів мають здаватися в полон.

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