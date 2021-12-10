Кажуть, що ми молодці, що не йдемо на провокації, – Зеленський про ситуацію з кораблем "Донбас"

Президент Зеленський прокоментував ситуацію з військовим кораблем "Донбас" у Чорному морі. Він наголосив, що міжнародні партнери хвалять УКраїну за те, що не піддається на численні провокації.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю. Він зауважив що Україна часто стикається, як з інформаційними провокаціями, так із провокаціями з боку Росії.

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Україна нічого не порушувала, – Зеленський

Ми нічого не порушували, це – перше. І США, і Європа підтримують нас і кажуть, мені особисто, що ви молодці, що не йдете на багаточисельні провокації, з боку і Росії, і інформаційних провокацій,

– пояснив президент.

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