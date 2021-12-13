Казочці кінець: Гогілашвілі отримав популярність, якої так жадав

До 11 грудня про Олександра Гогілашвілі взагалі ніхто нічого не знав, навіть фейсбук. На його сторінці є тільки 3 записи.

У нього з цікавого – тюремний термін, громадянство Росії і дружина – помічниця президента України. Це, певно, і всі його досягнення, які були до 11 грудня.

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Потім заступник міністра внутрішніх справ, який курує напрямок обігу наркотиків, вирішив поїхати на Схід. Щоправда, з якою метою – ще й досі залишається загадкою.

Бо, здається, про неї він так нікому і не сказав. Зате сказав багато чого зайвого. Наприклад, що його кожен має знати в обличчя.

"Єдиний заступник міністра із таким єб**ом як у мене. Він один такий. Я – 3 роки вже заступник міністра", – заявляв Гогілашвілі.

Скандал із Гогілашвілі: дивіться відео

Гогілашвілі – Монастирському у спадок

Той, хто дуже жадає популярності, у підсумку її отримує. Я у цьому пану Гогілашвілі з задоволенням допоможу.

На свою посаду (заступника міністра) Гогілашвілі призначили ще 3 роки тому – у поміч тодішньому міністру Арсену Авакову. Відповідно, залишився у спадок Денису Монастирському.

Цікаво те, як відбувався кар'єрний злет Гогілашвілі. Згідно із прізвищем, ви могли б подумати, що він був у команді реформаторів Хатії Деканоїдзе, які прийшли змінювати міліцію на поліцію. Однак ні.

Хто такий Гогілашвілі До 2010 року Олександр Гогілашвілі жив в Росії і працював у Фонді соціальної адаптації наркозалежних. Опісля переїхав до Києва, де 9 років працював з організаціями, які допомагають наркозалежним та надавав платні послуги з лікування наркотичної та алкогольної залежності.

Цей спортивно-терапевтичний табір свого часу дуже активно підтримувала і студії "Квартал 95". Певно, там вони з майбутнім президентом і познайомились. Вже у 2019 році він став його людиною у МВС, де почав відповідати за все з приставкою "нарко".

Зв'язок із Валуєвим

Диплом про вищу освіту Гогілашвілі отримав лише у 45 років – безпосередньо перед призначенням заступником міністра внутрішніх справ. Російський паспорт отримав раніше (інформація про це є на сайті федеральної податкової служби Росії), як і тюремний термін за шахрайство та підробку документів (у період між 2010 та 2019 роками).

Цим же періодом датується і фото з депутатом Держдуми Росії Миколою Валуєвим. Журналісти-розслідувачі кажуть, що він був його особистим помічником.



Микола Валуєв і Гогілашвілі / Фото із соцмереджі "Одноклассники"

Утім сам Гогілашвілі б'є себе кулаками в груди і каже, що познайомився з Валуєвим, коли працював продюсером російського телеканалу "Улыбка ребенка". Мовляв, разом займалися із онкохворими дітками, коли Олександр привозив до них зірок спорту і кіно.

Гогілашвілі "понесло" не вперше

Але все це було до 11 грудня. Адже в цей день Гогілашвілі вирішив, що він надто довго ховав себе від світу.

"Прізвище моє дуже відоме, щоб я вам його називав", – приблизно так відповів Гогілашвілі на блокпосту у Донецькій області, коли правоохоронці попросили у нього документи.

Тоді його "понесло". А вас би не "понесло", якби ви були одружені з особистою помічницею президента і мали б від нього орден "За заслуги" III ступеня…

До речі, як з'ясувалось, "несло" пана Гогілашвілі так не вперше. Днями у соцмережах з'явилось ще одне відео інциденту за участю скандального заступника міністра.

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Він 24 листопада спілкувався з київськими патрульними, які мали нахабство зупинити його автомобіль, щоб перевірити документи його "сиятельства". Гогілашвілі це також дуже розлютило і він "викотив" порцію образ на адресу правоохоронців.

Я подумала, а, може, його ніхто не впізнає, бо він був у масці. А, може, тому, що заступника міністра загалом ніхто не знає.

Можу сказати, що в абсолютній більшій частині випадків заступників міністра мало хто знає. Тільки ті, хто слідкують за кадровою політикою. Володимир Фесенко Політолог

До речі, якщо за останній інцидент на блокпосту Гогілашвілі вибачився, мовляв, трохи перенервував. То за спілкування з поліцейськими, яке було місяць тому – забувся.

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Чи врятує щось Гогілашвілі

Або ж просто сподівався, що воно ніде не "вспливе". А воно "вспливло" бо таке завжди "вспливає. Я зараз – не про відео, а про пана Олександра.

Попри всі його зв'язки в Офісі Президента та з самим президентом, від звільнення Гогілашвілі вже мало що рятує.

Тому що звісно, ти можеш отримати шанс на кар'єрний злет, якщо твій друг чи знайомий стає президентом. Але той ліфт, яким ти піднявся на вершину, дуже швидко тебе викине, якщо ти починаєш "злопотреблять" своїм положенням.

Заступника міністра життя не навчило

Досвід Дмитра Разумкова та Андрія Богдана мав би Гогілашвілі навчити. Видно, вчитися на чужих помилках – не його сильна сторона.

На інцидент вже відреагував як міністр Денис Монастирський, що відсторонив підлеглого від роботи на час розслідування, так і сам Володимир Зеленський, який каже – звільнення за неприпустиму поведінку Гогілашвілі розглянуть якомога раніше.

Це якомога раніше настало вже у понеділок, 13 грудня. В цей день Кабінет Міністрів звільнив Гогілашвілі з обійманої посади. На цьому казочці кінець, а хто слухав – молодець.

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Кажуть, жити треба так, щоб про це знав гугл. Тепер про Олександра Гогілашвілі гугл знає все і навіть більше. Та чи такої популярності він хотів.