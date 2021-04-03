КДБ Білорусі внесло Тихановську до списку терористів і вимагає екстрадиції

Комітет державної безпеки Білорусі вніс Світлану Тихановську до списку осіб, причетних до тероризму. Ба більше, влада вже підготувала документи про її екстрадицію.
Джерело:сайт КДБ Білорусі
Справу відкрили за причетністю до організації Bypol. Разом з Тихановською до списку "терористів" належать ще 15 осіб, серед яких й інший опозиційний лідер Павло Латушко.
Зверніть увагу Крим – український, готова повторити це в Києві, – Тихановська
За даними слідчих, причетні до організації люди збиралися провести 25 березня 2021 року акти тероризму в Мінську і Борисові. Теракти нібито мав скоїти "громадянин Малейчуком В. А.".
Зазначимо, цього дня білоруси відзначають День волі – неофіційне свято, яке не визнає Лукашенко.
Влада Білорусі вже підготувала документи про екстрадицію Тихановської з Литви, а Латушка – з Польщі.Довідка. Організація ByPol займається координацією протестів у соцмережах. Вона створена силовиками, які не підтримали самопроголошеного президента Лукашенка та звільнилися на знак протесту.
Екстрадиція Тихановської з Литви: головне
- На початку протестів у Білорусі, у серпні 2020 року, Тихановська залишлила Білорусь і переїхала до Литви.
- Вона пояснила, що була змушена зробити це з міркувань безпеки за себе та своїх дітей.
- 2 березня 2021 року у Білорусі заявили, що вимагатимуть екстрадиції опозиціонерки.
- Втім у Литві на це заявили, що не видають людей, які піддаються політичним переслідуванням.
- Міністр закордонних справ цієї держави Габріелюс Ландсбергіс іронічно заявив, що "швидше пекло замерзне, ніж у Литві почнуть розглядати ці вимоги".