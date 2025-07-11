Офіційний візит: Келлог на цілий тиждень приїде в Україну

У понеділок, 14 липня, спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог приїде в Україну та пробуде у Києві цілий тиждень.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Новини. LIVE.

Дивіться також "Безглузде вбивство цивільних": Келлог порівняв атаки Росії на Україну з Другою світовою

Кіт Келлог приїде до Києва

Спецпредставник Дональда Трампа запланував тривалий візит до Києва. Про намір відвідати країну він розповів на конференції, що проходила в Римі.

Кіт Келлог перебуватиме в Україні весь тиждень із 14 липня. Келлог не розповів, чим займатиметься під час поїздки, але пожартував, що його графік дуже напружений. Часом, каже посадовець, він не встигає навіть поснідати.

Візит Кіта Келлога до Києва підтвердили в міністерстві закордонних справ України, повідомляє телеканал "Ми – Україна".

До слова, 9 липня спецпредставник Трампа і президент Володимир Зеленський мали "змістовну розмову". Під час зустрічі вони змогли обговорити питання постачання ППО та необхідної зброї зі США, а також можливість спільного виробництва озброєння. Також мова йшла про санкційний тиск на Росію та інші кроки для зупинення агресії Володимира Путіна. Український лідер у своєю чергою висловив вдячність за участь у Конференції з питань відновлення України. Саме Келлог очолює американську делегацію на заході.