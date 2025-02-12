Келлог усе зрозуміє, коли приїде в Україну: Зеленський відповів на заклики США щодо виборів
- Володимир Зеленський заявив, що питання проведення виборів в Україні є внутрішнім і потребує врахування суверенного права українців.
- Келлог, спецпредставник Трампа, має приїхати до України, щоб зрозуміти обставини і ставлення українців до виборів, особливо в умовах війни.
- Зеленський підкреслив, що проведення виборів під час війни викликає безліч питань, зокрема щодо безпеки та можливості голосування українців за кордоном.
Спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог раніше заявляв про необхідність проведення виборів в нашій країні. Найближчим часом він має відвідати Київ, і тоді зможе, на думку Володимира Зеленського, побачити ставлення українців до виборів.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на інтерв'ю президента України. Зеленський наголосив, що проведення виборів – це внутрішнє питання нашої країни.
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Варто рахуватись із суверенним правом українців
"Дуже важливо, щоб Келлог приїхав в Україну, тоді він зрозуміє людей, обставини, що відбувається, побачить ставлення українців до виборів", – сказав очільник країни.
Вибори – це не просто питання законодавства чи Конституції. На думку Зеленського, спецпредставник Трампа має сам запитати в українців.
Він почує, що люди не розуміють, як це можна робити під час війни. Це дуже складно. Це питання безпеки, справедливості щодо військових, складно з людьми, які на тимчасово окупованих територіях,
– підкреслив президент.
На його думку, це буде сигнал людям, що залишились на окупованих територіях, які не можуть проголосувати, що Україна залишається без них. Крім того, потрібно вирішити питання щодо голосування 8 мільйонів українців, які виїхали за кордон.
Це не значить, що вибори відбудуться, коли ми вирішимо всі питання, – через 20 років. Ні. Однак ми не можемо нічого не вирішити і гучно проголосити: "Ми хочемо вибори". Сьогодні українців це шокує, і вони не розуміють, для чого нам це пропонують,
– наголосив він.
Водночас потрібно почути людей, адже саме вони обирають. За словами Зеленського, проведення виборів – це внутрішнє питання України. Тому, при всій повазі до США, не може навіть високопосадовець говорити, що він хоче провести вибори в Україні.
Це суверенне право України і українців, і з цим потрібно рахуватись. Я за те, щоб люди все бачили своїми очима. Я думаю, що після того, як Келлог приїде, ми поговоримо, якщо буде можливість у нього поїздити, він все зрозуміє,
– резюмував Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що Кіт Келлог висловився в інтерв'ю щодо проведення виборів в Україні. За його словами, США "очікують проведення виборів в Україні", якщо буде досягнута угода про "перемир’я" у війні.
Також Келлог вважає, що здатність країни проводити вибори навіть під час війни є "ознакою здорової демократії".